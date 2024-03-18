網紅誇大ETF效益 金管會：六月前定規範

針對近日台灣掀起ETF的熱潮，立委們擔憂ETF過熱，導致股市動盪。金管會主委黃天牧18日於立法院備詢說，ETF商品本身是中性，仍應提供給投資者，但問題在於業者未能充分揭露商品資訊及網紅誇大行銷的亂象，六月前會完成管理廣告網紅的自律規範。

高息ETF（指數股票型基金）引發熱潮，甚至出現賣房、定存解約，就是為了搶進ETF。對此，金管會祭出三大措施：一、強化ETF配息廣告規範並加強查核，二、加強配息型ETF審查及強化ETF資訊揭露，三、訂定收益平準金分配原則。

月配息吸引人

民進黨立委吳秉叡質問，ETF近期出現熱銷的狀況，主管覺得原因為何？黃天牧回應說，因為國人喜歡月配息，業者也推出類似的方案吸引投資人，加上行銷手法，但國人不一定理解行銷過程與產品資訊。

吳秉叡表示，發行ETF的公司家數並不多，要監管起來不太困難，不過許多業者的ETF都標榜「高股息」，是否就已有誤導成分？黃天牧認同表示，不僅ETF，過去也有儲蓄性保單與定存相比，標榜高利息，但這樣比較並不合理。

網紅吹牛難管理

國民黨立委賴士葆表示，ETF本身沒有問題，業者幫忙選股替投資者分散風險，但問題在於網紅吹牛誇大，大量民眾投資ETF也可能對股市產生助漲、助跌的作用。黃天牧認同表示，業者沒有充分揭露商品風險，也有誤導性說明，如拿配息與存款做比較，或業者拿過去績效來預測未來趨勢。

賴士葆指出，有網紅呼籲民眾拿房子抵押買ETF，主委認不認同這樣的說法？黃天牧說，這是風險很高的做法，因為ETF的成分股並非由發行人決定，要看市場機制。

賴士葆質疑，公平會已對網紅廣告不實有處罰，針對網紅推薦買ETF，金管會有沒有處置辦法？黃天牧回應說，111年金管會就有規範加註相關警語，但業者在實踐上面未能遵守，儘管公平會已經有處罰規範，但還需要檢舉機制與事證，「六月底之前會把規範弄好」。

應有避險工具

國民黨立委李彥秀亦表示，台灣ETF五年來複合成長率高達39%，為全世界最高，主委會擔心過熱嗎？黃天牧回應說，國人有足夠存款做適度投資，ETF配息設計也相當吸引投資人，但金管會關切的不是量多少，而是關注ETF銷售過程、資訊揭露是否完整。

李彥秀指出，ETF的隱憂是雞蛋放在同一個籃子，導致成分股過度集中的問題，加上股市大漲3千點，許多散戶進場，但不夠認識商品資訊與風險承擔能力，未來是否有下一階段的作法？黃天牧表示，監理是看大制度與方向，ETF是國人可以選擇的商品，重點是在銷售過程中要避免不當的行銷。

李彥秀建議，未來金管會具體的作法，應該要提供多種類的投資方式，更要有避險工具，不然大家都想賣的時候，會對股市造成衝擊，所以健全市場機制相對重要。她指出，投資人拿定存或槓桿借錢來投資，但對客戶適合度的評估需要加強，應透過不同的問卷，讓民眾理解不同投資方案與風險承擔能力。

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