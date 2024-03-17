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凱基證券推美股即時行情API服務 國內首家券商串接美交易所

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
凱基證券推出美股即時行情API。圖／凱基證券提供
凱基證券推出美股即時行情API。圖／凱基證券提供

近期全球股市投資熱潮持續延燒，美股屢創歷史新高，惟美股投資人若想透過程式交易執行操作，迫切需要接收美國市場即時資訊，才能夠在第一時間做出量化交易判斷。凱基證券為滿足喜愛程式交易的投資群眾需求，領先國內券商同業推出「美股即時行情 API 串接服務」，投資人將可享受來自美國納斯達克證券交易所的市場數據，體驗美股市場即時報價、委託下單、成交回報與查詢等完整 API 交易旅程，在安全、客製化的環境下投資美股，更有效率地執行量化交易策略。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，目前國內券商提供的API串接服務皆以台股行情數據及交易下單等功能為主，而美股即時行情 API 串接服務則通常需透過國外金融機構或第三方業者取得。凱基證券此次與美國納斯達克證券交易所攜手合作，成為國內首家推出該項服務的券商，不僅能夠提供程式交易族群參與美股市場的管道，更提升投資人精確執行量化交易策略的效率、同時滿足功能高度客製化的需求。

透過串接 API 服務，投資人可以即時取得美國交易所上市之現股及ETF即時報價、盤中個股交易量、最佳一檔等關鍵數據，並透過複委託下單 API 進行委託下單、查詢成交回報等，同時結合程式交易者自行開發程式之介面功能與投資策略，幫助投資人更精準掌握市場動態，美股交易效率再升級。針對「美股即時行情 API 串接服務」之C#程式語法，凱基證券提供詳盡的 API 說明文件及支援，使用者都能夠輕鬆地使用服務並整合資源，節省開發時間並提高程式效能。

凱基證券致力提供多元且創新服務，以完善交易旅程為目標並滿足客戶交易需求。「美股即時行情 API 服務」以專注、速度與精準執行的特色，為程式交易者帶來「智在投資」的服務體驗。

凱基證 美股

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