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兆豐證券讓客戶揪甘心 榮獲2024卓越證券評比「最佳服務品質獎」

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
《卓越雜誌》近日舉行「2024卓越證券評比」頒獎典禮，兆豐金控子公司兆豐證券蟬聯金控類「最佳服務品質獎」。圖／兆豐金控提供
《卓越雜誌》近日舉行「2024卓越證券評比」頒獎典禮，兆豐金控子公司兆豐證券蟬聯金控類「最佳服務品質獎」。圖／兆豐金控提供

《卓越雜誌》近日舉行「2024卓越證券評比」頒獎典禮，兆豐金控子公司兆豐證券蟬聯金控類「最佳服務品質獎」。本評選活動採兩階段評比，除依據世新大學民調中心之調查結果外，亦加入專家評鑑，兆豐證券連續兩年獲獎，展現視客如親的服務精神與專業品質，深獲投資大眾肯定。

去(2023)年國內金融市場迎來多頭行情，台股繳出亮眼漲勢，因而大幅提高民眾進場開戶及投資的意願。根據集保結算所大數據平台統計，去年台股證券戶數全年新增97.8萬戶，開戶人數達1,227萬人，顯示台股交易市場相當熱絡。為更貼近數位金融時代的客戶需求以及因應客群年輕化的趨勢，兆豐證券積極進行數位轉型，運用金融科技融入不同服務場景；另一方面，設計更多適合年輕小資族的金融商品，擴大參與投資的客群，並藉由舉辦金融知識講座，增加不同年齡層的民眾接觸金融專業的機會，以具體落實普惠金融、打造金融友善環境的目標。此外，有鑑於國內近年金融詐騙案例頻傳，兆豐證券亦積極運用不同方式向大眾宣導防詐知識，同時加強員工阻詐能力，與全民共同防範投資詐騙。

瞄準協助投資人減輕「選擇困難」及「交易成本」的兩大理財痛點，兆豐證券最新投資服務平台─「兆豐e存股」，即是讓投資人依據需求選股並提供定期定額、定期定股及日日存等方式輕鬆存股。此外另一服務平台─「MegaGo每股購」，則是增加美股交易以股計價的收費方式，且可同時搭配兆豐證券e雷達多國市場條件單交易，提供多元彈性的海外投資交易服務。「兆豐e存股」與「MegaGo每股購」自推出以來不僅交易人數持續增加，並雙雙獲得去年國家品牌玉山獎「最佳產品類」的肯定。

針對高資產族群龐大的財富管理需求，兆豐證券亦提供專業的信託服務，於2022年率先同業推出規劃型信託─「有價證券他益信託服務」，透過理財型與規劃型信託搭配，滿足客戶對於投資理財、資產傳承及稅務安排之多元需求，近年更強調優化財管平台等系統功能，持續提升信託之財管服務價值。

兆豐證券表示，客戶的支持肯定是最大的鼓勵，滿足客戶的需求則是持續進步的動力。多年來在全體員工的努力之下，兆豐證券三度入選金管會公平待客評核前25%，展望未來仍將持續致力提供投資人質感與溫度兼具的金融消費體驗，並期盼持續協助國內金融市場的健全發展。

兆豐金控 台股

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