康和掌先機 APP「閃電下單4.0」正式上線

台股早已進入逐筆撮合決戰微秒的時代，安全快速交易尤為重要，康和證（6016）掌握先機，APP新推「閃電下單4.0」功能正式上線，即時做到委買、委賣、刪單，一次可在一個直列式視窗介面同時完成，一鍵下單、一鍵全刪滿足快速下單交易之需求。

且台股近來搭上AI投資熱潮，交易熱絡，截至今年2月底止，台股開戶數較1月增加64,261戶，持續攀升至1,262.3萬戶，再創歷史新高。

康和證掌先機APP的閃電下單功能，涵括國內台股、權證、期貨、選擇權等交易，進入閃電下單後，以台股為例，可先搜尋個股，每一檔之10%漲跌幅內各交易價格都完整在同一直列式介面，且最接近成交價的5檔委買（賣）價位與張數也在同一個介面，一目了然。

在直列式介面點選對應交易價格之委買（賣），兩個步驟就能完成委託下單，對比傳統下單模式須上下操作按鍵"+"或"-"之交易價格設定，閃電下單更能因應隨到隨搓的快速交易需求，另外下方也有買（賣）委託、成交張數彙總及成交均價顯示，讓所有交易帳務清楚揭示。同時同一介面的上方，也可快速查詢個人該股之庫存查詢、未實現損益、已實現損益等資料。

康和證券董事長鄭大宇表示，康和證深耕優質數位競爭力，致力於將最先進的技術應用於數位金融服務中，大力推動「交易多元化」和「服務數位化」，並持續秉持「專業不失年輕，創新不忘安心」的品牌理念，朝普惠金融與財富管理中心雙目標邁進。新推出的「閃電下單4.0」功能就是為客戶提供更快速、更方便的交易體驗，讓他們能夠以最快速度抓住市場投資機會。

康和證提升數位市場競爭力，為讓投資人有更好的投資體驗，已推出各類智慧下單平台如「飆賺下單」、「千元存股」、「Dr.證智慧單」、「康和全都賺」、「好康fun心投」等，其中之全新理財平台「好康fun心投」，設計7大選股面向與68類選股功能，以全新的功能介面提供貴賓級理財與法人級選股服務，並使用大數據分析來簡化複雜的數據資訊，提供投資指標，讓投資人輕鬆聰明選股。