獨／吳家兩兄弟為增資案交鋒 新光集團新春團拜成拉票戰場

據了解，新光金創辦人吳東進和台新金董事長胞弟吳東亮，近一個多月來，在新光集團許多關係企業春酒、團拜場合，都針對新光金現增案進行溝通。

知情人士透露，兩兄弟最近碰面的場合，不只新光集團關係企業的春酒或團拜，甚至連國際級會議都有兩人同台身影，包括總統蔡英文昨天親自出席的「東亞經濟會議」，吳東進用理事名義出席，而本身為工商協進會理事長的吳東亮由於工商協進會協辦亦有出席，兩人座位前後比鄰而居，儘管見面機會多，雙方對於辦理現增，始終無法有共識。

接近吳家的人士指出，新光集團關係企業和投資公司，包括新纖、新勝投資、新光實業、新光保全、新光醫院等，屆時都是要參與新光金控現金增資的「重要關係人」，因為現增案要成功，第一關就是「原股東的認購」，他們的態度直接決定新光金現增成敗。

吳家友人形容，吳東進和吳東亮兩兄弟對增資案看法截然不同，所以，吳東進很積極地向泛吳家股東們爭取增資案，但對此吳東亮則認為，新壽增資不可能一次到位，未來恐怕需要千億元以上的增資，因而主張應依照財顧所提出包括發債、處份不動產、甚至是處分子公司的建議來進行，他亦對此爭取其他新光集團關係企業的支持。

近一個多月以來，新光集團旗下各關係企業團拜、春酒機會，兩兄弟碰面機會應是近半年來最多，但幾乎可說沒有交集，包括某日參加完相關活動之後，吳東進和弟弟說希望能坐同一台車回家，吳東亮也願意載哥哥同行一起返回在陽明山的自宅，結果雙方在車上又為了增資案僵持不下，吳東進再三強調新光金增資一定要支持，絕對不會放著新壽倒、被政府接管，吳東亮則又強調要用財顧勤業眾信所提建議，因此再度不歡而散。