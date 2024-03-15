星展銀揭露金字塔「頂端客群」3大消費偏好 平均保費是一般卡50倍！

星展銀行（台灣）完成花旗消金整併後，台灣金字塔頂端客群成長快速，不僅存款及財富管理客戶數突破百萬，截至2023年底，包含投資、保險和存款的資產管理規模更突破新台幣1兆元，成為星展集團新加坡外的第二大財富管理市場，同時也是外銀在台第一大。現在趁勝追擊，推出全新頂級卡。

3月14日白色情人節，星展銀行（台灣）啟動第三波花旗卡換卡，鎖定年收入新台幣500萬元、資產達新台幣3000萬元，或現為星展豐盛私人客戶的頂級客群，推出旗下最頂級的 「星展極耀無限卡」，除提供24小時全球禮賓秘書服務，全面升級相關禮遇，年消費滿額1500萬再加碼回饋奢華雙人遊，揚言要打造市場上頂級卡的服務標竿。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，台灣金字塔頂端客群成長快速，透過無限卡的上市及升級權益，將有助吸引更多優質的高資產客戶，進一步拓展並強化財富管理業務。

金字塔頂端的客群需求，和一般客群有所差別，尤其注重飛行、住宿和精緻奢華的餐飲體驗。

為此，星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基指出，內部數據顯示，高資產客戶每年透過信用卡的平均年消費為一般信用卡客戶的12倍，針對旅遊、餐飲更是一般信用卡客戶的25倍、其中保險費用支出更是驚人，約是一般信用卡客戶的50倍。

星展銀行全新頂級卡「星展極耀無限卡」發布記者會。圖/星展銀行提供

瞄準頂級客戶需求 紅利終身有效

孫可基指出，這張無限卡「每新台幣5元皆可累積1點活利積分」回饋，權益更包含一般信用卡未涵蓋的保險項目。此外，透過專為星展卡友打造的星展Card+ App，可將活利積分靈活兌換精選商品、折抵信用卡帳單或於指定商店消費，或享每9000點活利積分換3000哩之兌換優惠，相當於不分國內外消費，均享新台幣15元累積1哩的權益，滿足高端客群頻繁的差旅需求。

其他權益包括：機場接送提供1年最高8次（包含2次亞太地區機場接送）、無限次機場貴賓室使用和每年最高2次環宇通關等飛行禮遇，於全球指定飯店入住更可享第4晚免費住宿優惠，並獲得每年最高新台幣5000萬的旅遊保險保障，每月享免費升等高鐵商務車廂2次及相關食衣住行優惠，堪稱誠意十足。

這次，星展銀行（台灣）同步宣布推出「星展晶耀無限卡」，提供一般消費滿新台幣30元累積1點活利積分，回饋項目著重旅遊、交通、飯店美饌等優惠。針對原「花旗鑽石卡」卡友，星展也表示將於三月中旬陸續換發為「星展晶耀無限卡」；針對原「花旗財富管理鑽石卡」卡友，則另外換發「星展豐盛晶耀無限卡」。

而外界最關注的是花旗原來推的現金回饋PLUS信用卡，因併購時其卡量已超過百萬張，星展銀行在今年1月初便啟動換卡作業，以強調環保概念的「eco永續極簡卡」取代，預計第二季完成換發，除了原有花旗的2％回饋權益不變，更加碼綠色消費，以落實ESG。

而這波換卡潮，星展銀傾盡全力推出牛肉，客戶埋單與否，今年夏季時便可正式檢驗成效。

（本文出自2024.03.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）