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分紅保單新制 最快6月上路

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
保險局提出分紅保單及實支險新規範，最快六月上路。圖／本報資料照片
保險局提出分紅保單及實支險新規範，最快六月上路。圖／本報資料照片

金管會保險局昨天邀集保險業者，討論分紅保單和實支實付險等保單新制，並達成多項共識。其中保險局針對分紅保單的給付項目畫出紅線，不可提供「非屬人壽保險」的給付項目，同時要求給付保戶的紅利不得低於可分配盈餘的百分之七十，還必須進一步揭露給付的明確比重，連同賺多少、如何分配、比率這三大項目，都必須清楚、完整的揭露，相關新制最快六月上路。

據指出，保險局之所以作出上述的要求，是希望能將分紅保單「單純化」，不要將年金險、醫療險、傷害險等人身保險的給付都涵蓋在內，在人身保險中，能連結的只有壽險給付就好；此外，包括保單的紅利分配金額，必須經過會計師簽證，未來分紅保單必須安排稽核室的定期專案查核，且限期在七月一日之前完成所有分紅保單銷售人員的訓練、連續兩年未能達到最可能紅利的累積值，必須由董事會進行檢討，這也是業者較矚目的新規定。

在實支實付險方面，不論是住院醫療的實支實付險，或意外傷害的實支實付險，一律最快今年六月起，將全面改採正本理賠，並且採取損害填補原則，保險人所獲得的給付不能超過當次醫療費用總額，且這項理賠新原則必須在保單揭露，並由要保人簽署、同意。昨天會議也達成共識，團保被排除在限制範圍之列，最主要是怕倘若連團保都涵蓋，就會為民眾帶來不必要的解約困擾，因此排除團保。

保險 會計師 簽證

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