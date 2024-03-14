兩大險種助攻！產險前二月簽單保費達464億 年成長16％

產險業今年前二月簽單保費出爐，累計簽單保費達464.01億元，較去年同期399.76億元，年成長16%，其中，前二月火險及天災險的簽單保費與去年同期相比，都成長30%以上，帶動整體簽單保費成長。

根據產險業統計，19家產險公司2月的簽單保費收入總計約185.97億元，與2023年2月保費總收入172.86億元相比，成長率為7.59%；累計今年前二月簽單保費464.01億元，較去年同期399.76億元增加64.24億元，年成長16.07%。

統計前二月簽單保費共有二大險種年成長率超過三成，分別是火險及天災險，其中，受到國際合約容量緊縮及再保險費率的上升影響，火險簽單保費大幅成長，累計前二月簽單保費來到39億元，較去年同期28.02億元，年成長39.2%。

隨著極端天氣越來越頻繁，氣候災害事件增加，天災險簽單保費也有增加的趨勢，加上有一些大型案件保費延遲到今年入帳，累計前二月簽單保費達37.33億元，年成長同樣超過三成。

此外，2月汽車市場受到農曆春節、二月工作天數僅16天影響，掛牌數僅26,267輛，但目前年度累計為71,088輛，仍較去年同期增加5.1%。銷售依然暢旺，以絕對金額來看，產險前二月簽單保費金額第一名仍為汽車任意責任險，簽單保費已突破百億元大關，達到103.69億元，年成長13.33%；車體損失險簽單保費達85.57億元，年增逾一成。

以兩大產險來看，富邦產險2月整體簽單保費達47.37億元，較去年同期成長6.8%，其中以商業火險成長75.4%表現最為亮眼；健康傷害險及水險業務成長亦優於市場約5%至10%。累計前2月簽單保費收入117.05億元，年成長19.6%，簽單市占率25.2%。

國泰產險2月簽單保費23.3億元，累計簽單保費達57.6億元，年成長24%。在險種經營方面，占比最大的車險業務，新、續件業務穩定成長，累計簽單保費年成長14%；商業險受惠於持續聚焦成長性產業，引進良質業務，各險累計簽單保費皆有雙位數的成長。