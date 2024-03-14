一銀「e-First 智能理財」推終生免平台使用費 6月30日截止

第一銀行「e-First 智能理財」已吸引逾5.5萬客戶投入，累計申購金額超過28億元，為讓更多投資人無壓理財輕鬆投資，即日起至6月30日止，推出「筆筆免費」申購優惠活動，凡於活動期間新增之投資計畫，皆享平台使用費永久0元優惠。

投資人想掌握美國聯準會升息尾聲及通膨放緩等投資契機，此時資產配置和風險控管在投資規畫上更顯重要；對於沒有時間研究市場或投資新手，第一銀行e-First智能理財每月最低只要3000元，就能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務，免申購手續費、免信託管理費、免贖回手續費，僅收取年費率0.88%的平台使用費。

近年來機器人理財逐漸受到投資人喜愛，除了解決民眾手握資金卻不知如何投資的煩惱外，也可以透過再平衡機制調整投資組合。第一銀行致力於推動普惠金融，並以「人生週期」為出發點，協助客戶在人生各個重要階段，都能透過e-First智能理財平台達成「子女教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、樂活退休規劃、樂齡退休月月領、就是想存一筆錢」等六大投資目標；從青年時期養成儲蓄、壯年時期累積財富，以及退休後擁有財富自由的美好人生，協助客戶投資理財事半功倍，「投資選目的、不用選標的」，輕鬆達到理財目標。

第一銀行e-First智能理財提供全國首家搭載國際知名投研機構「晨星」資產配置演算法，以及300多位基金領域的權威專家團隊，以晨星的智慧模組挑選8至10檔基金組合，為客戶規劃適合的投資組合建議，並每季檢視市場狀況調整內容，免費提供再平衡建議，以動態平衡方式讓投資人輕鬆理財，幫助投資人提早實現財富自由。