第一金證券2023年獲利改寫次高 三大業務整軍展成效

第一金證券在新經營團隊領軍下，2023年繳出每股稅後純益(EPS) 1.59元歷史次高佳績。展望今年，第一金證券董事長陳致全表示，今年總體經濟好轉，各機構觀看待台股下半年表現；而公司積極調整體質後，三大業務比重調整展現成效，期許今年三大業務都能持續成長，對今年營運審慎樂觀。

陳致全表示，2023年主要國家結束升息、通膨也獲得控制持續下降，全球金融市場復甦，台灣加權指數上漲3,793點，漲幅近27%，市場日均量更擴增到3,590億，年增18%，證券業迎來豐收的一年，第一金證券2023年稅後淨利達到9.78億元，年增142%，EPS達1.59元，創下歷史次高紀錄。

值得一提的是，第一金證券經過新經營團隊兩年來的努力，承銷業及自營業務獲利比重逐漸拉高，從過去的一至二成，到去年已接近五成，顯示公司近年調整營運體質的效果逐步顯現。

台股今年開年即有好兆頭，前二月加權指數上漲1,075點，櫃買指數更是連續創下25年新高，市場日均量再進一步擴增至4,320億元，上市櫃公司總市值更突破66兆元大關。法人預期今年主要國家將開始降息，多頭氣勢有機會延續，今年證券市場展望仍然偏向樂觀。

第一金證券前二月自結稅後淨利1.53億元，EPS 0.25元，主要來自經紀業務收入及投資收益，由於台股價量齊揚，即時2月有長假因素，經紀手續費收入仍持穩，另外股債投資部位在評價利益上也都有不錯的收益。

在獲利穩定發展下，公司也將經營成果與員工分享，落實員工照護，自今年1月起開辦員工持股信託，參加的員工每月提撥自提金、公司補助定額公提金，購買第一金控股票，希望透過持股信託方案，以定期定額存股的方式為員工累積另一份退休金，保障員工退休後的生活。同時，為反映物價指數上揚，並響應政府加薪照顧員工號召，公司今年調薪4%，提高員工實質收入。

第一金證券總經理李美芳表示，近年積極強化基礎建設增強營運韌性，為提供客戶最佳電子交易服務，去年完成FinGuider美股即時訊息、智慧單、投組診股師等功能上線，並發表國內證券商第一個「ESG智能永續指標數據平台」，與第一銀行合作導入快速身分認證（FIDO）強化資安，今年將持續優化、升級交易平台，提供客戶更豐富、便利、安全的金融服務。

近來營運績效逐漸顯見，通路業務將提供客製化服務開拓法人客戶，推動普惠金融推廣定期定額業務，藉此擴大經紀業務市占率。複委託業務則提供更豐富多元的商品及市場，規劃線上開戶，提供更優惠的交易手續費，以滿足不同客群的需求。

承銷業務部分，去年IPO送件四件，其中青新、潤德已分別獲得證交所及櫃買中心董事會通過，漢達（6620）也已經通過上櫃審議，三家預期掛牌時間約在上半年完成，其餘則視上市櫃審議進度，另外輔導公司有數家規劃今年送件。

為強化承銷案服務的深度，公司也擴大在興櫃市場造市操作，在興櫃推薦交易量市占率4.4%，為巿場第四大、官股券商第一大興櫃推薦券商，其中，主辦案件星宇航空市值已超過500億元，漢達市值超過200億元，透過活絡主辦案件在興櫃市場上之交易量，推升公司曝光度與市場定位。

另外，配合政府政策新南向政策，之前曾先後與證交所、櫃買赴東南亞招商，已陸續開花結果，去年公司主辦特昇-KY的SPO案，同時，去年底與馬來西亞Inter Great Holding Ltd.簽訂輔導契約並已申報上市櫃輔導，準備在台IPO。

今年承銷業務將持續提升市場地位，並配合政策著墨東協市場及六大核心戰略產業，積極尋找國內外優質案件，同時深化承銷服務至企業掛牌前階段，提供企業籌資的一站式服務。

自營業務部分，資產管理事業群去年獲利創下近年新高，操作績效亮眼。今年的策略仍是採取較積極策略，交易部位著重選股、掌握輪動節奏、熱門產業與標的，並兼顧持股水位與風險的管理，同步進行持股的汰弱留強；非持有供交易（OCI）部位以配息穩定、股價波動低者或是股價位於低檔區、股息殖利率較高者。

第一金證券的願景是提供超越客戶預期的金融理財服務，無論組織運作及業務拓展調整已初具成效，展望未來將持續數位轉型及業務擴展，促進業務三大支柱的獲利均衡發展，帶動公司獲利持續成長，以成為國內金融證券服務品牌的第一首選為目標。