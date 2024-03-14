惠譽：美國接軌巴塞爾新規進度落後

惠譽近期發布報告指出，台灣已將「巴塞爾協議III」部分或全部內容納入國內法律，並預備接軌；歐盟則可能於今年第2季末發布新規，美國則因市場反彈嚴重，在接軌巴塞爾協議進度落後。惠譽預期，台灣接軌巴塞爾新規後， 平均 CET1、第一類資本比率和資本適足率下降幅度有限，且隨著部分銀行申請 IRB 法，整體風險性資產可能進一步下降。

金管會於去年宣布接軌巴賽爾協定新規的「銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格」將延後至2025年接軌，並宣布符合3大規定的銀行申請使用內部評等法（IRB法）計提資本，3項規定為: 開放資產規模2.5億元以上、3類資本分別達9.5%、11%及13%以上，且近1年無違反直接相關金融法規，遭金管會重大裁罰或處分，目前共有12家國銀符合資產規模門檻，並有7家銀行有意申請。

惠譽近期於全球銀行監理發展報告中，以台灣2022年底資產負債表計算，預期台灣38家銀行在接軌金管會「銀行自有資本與風險性資產計算新規後， 平均普通股權益比率（CET1）、第一類資本比率和資本適足率只會微幅下滑，分別下降0.24%、0.28%及0.31%，平均槓桿比率則保持不變，且部分銀行獲准使用 IRB 法後，整體風險性資產可能進一步下降。

其他主要經濟體接軌新規方面，惠譽指出，歐洲議會需要至4月才會批准接軌巴塞爾新規相關規範的修正案，因此預期最終修訂的版本將於今年第二季末發布；而美國方面，由於聯準會於去年7月公布的提案受華爾街強烈反彈，因此聯準會將草案意見徵求期從去年11月30日延長至今年1月16日截止。在市場強烈反彈影響下，惠譽指出，聯準會除了延長意見徵求期，也開始收集銀行數具，以估計接軌將帶來的影響，目前接軌新規的進度落後全球平均水準。