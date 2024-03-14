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國銀信用卡1月簽帳金額3851.9億 金管會指刷破3千億成常態：和2因素有關

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布，信用卡簽帳金額已連續9個月逾3千億元。圖／本報資料照片
金管會公布，信用卡簽帳金額已連續9個月逾3千億元。圖／本報資料照片

金管會今日公布全體國銀1月信用卡業務資訊，其中，全體國銀信用卡1月簽帳金額3851.9億元，創史上單月第三高紀錄，銀行局副局長林志吉表示，現在每月信用卡簽帳金額在3千億元以上，已成為常態，自去年5月之後，已連續9個月每月簽帳金額都超過3千億元。

銀行局統計顯示，今年1月的刷卡簽帳金額3851.9億元，創下三大紀錄，一來是歷年同月最高，二來是史上單月第三高，僅次於2023年6月的5281億元，以及2022年7月的4078.6億。而前二高都和綜所稅繳稅有關，包括2022年當年度的綜所稅因為疫情而延後一個月繳稅，所以，今年1月可說非繳稅季的單月最高刷卡紀錄。

林志吉分析，主要和兩大因素有關，一是很多支出項目都已固著於信用卡，養成信用卡使用習慣，例如國內外旅遊，交通用途，還有餐飲，另一個因素，則和銀行業者採取紅利點數及與商家的配合，消費者也愈來愈愛用信用卡有關。至於是否受到通膨影響？林志吉認為影響應不大，因為目前通膨約在2%左右，相對影響有限。

而今年1月較去年12月刷卡簽帳金額增加超過1成，林志吉指出，今年1月有三天的連假、學生寒假，及接近2月份的7天春節假期，因而帶動民眾在聚餐、採購等國內外需求都有增加，是主要原因。

銀行局也觀察到，本月份兩家銀行的停卡量較多，一是台新銀行，另一則是星展銀行，林志吉分析，主要應該和進行清卡有關。林志吉也表示，前五大發卡行相較於12月，增加刷卡金額260億元，另外，保費入帳，也有2家機構合計增加40億元簽帳金額。

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