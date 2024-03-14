惠譽授予國泰人壽擬發行次順位公司債AA-(twn)的評等

惠譽國際信用評等公司已授予國泰人壽（國內保險公司財務實力評等：AA+(twn)/穩定，發行人國內長期評等：AA(twn)/穩定）擬發行的新台幣次順位公司債'AA-(twn)'的評等。該擬發行次順位公司債為國泰人壽的直接、無擔保、次順位的債務。

募集資金淨額將用於充實營運資本、提高法定清償能力。

擬發行公司債的評等較國泰人壽'AA(twn)'的國內長期評等低一級，以反映惠譽對經營實體發行的次順位公司債在發生違約時'低於平均'的回收率假設。 該次順位公司債的受償順序僅次於該發行人所有其他存續及未來的非次順位債務。 受評證券按固定到期期限分為兩券，分別為10年和15年。

鑒於惠譽預期公司債不履約風險「極小」，因此未對其評等進行更多級距調降。 即使發行人未滿足最低法定清償能力要求，國泰人壽亦不能選擇延後支付利息。

這次公司債的發行將增強國泰人壽的清償能力，為接軌至比現行風險資本額制度(RBC)要求更加嚴格的新一代清償能力制度（TW-ICS）做好準備。 2023年上半年末，國泰人壽的資本適足率為312%，遠高於200%的最低法定要求。 截至2023年第3季度末，凈值比為7%，高於法定標準3%。

惠譽依據其「監管優先性」原則，在衡量法定資本清償能力時擬發行證券被賦予權益權重，惠譽同樣將這些證券在惠譽的資本適足率評估中歸類為100%的權益資本。 但是，鑒於擬發行公司債為有固定期限之證券，其在惠譽的財務槓桿率計算中被列為100%的債務。

惠譽預期證券發行後，國泰人壽的財務槓桿率仍將與現有評等相稱。 繼2023年發行等值新臺幣350億次順位公司債後，國泰人壽於2024年1月宣布，其將於年內再發行不超過等值新臺幣500億次順位公司債。 2022年末，財務槓桿率保持在7%的較低水準。

國泰人壽的固定費用涵蓋率在財務債務攀升下可能會受到資本市場波動的挑戰。 由於債務水平上升及獲利減少，惠譽預計2023年末，該比率將較2022年末的31倍大幅下降。 主要受外匯損失的影響，2023年未經審計的稅後淨利年降51%至新台幣167億。