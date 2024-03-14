期交所調整漢唐保證金
臺灣期貨交易所於今（14）日調高漢唐期貨契約（GOF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，這次調高因漢唐（2404）經證交所3月12日公布為處置有價證券（處置期間為2024年3月13日至3月26日)，期交所依規定調高漢唐期貨契約（GOF）所有月份保證金適用比例，自3月14日（證券市場處置生效日次一營業日）該股票期貨契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於3月26日該契約一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。
期交所表示，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
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