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期交所調整漢唐保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
期交所依規定調高漢唐期貨契約所有月份保證金適用比例，自3月14日該股票期貨契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於3月26日該契約一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。圖為台灣期貨交易所董事長吳自心／聯合報系資料照
期交所依規定調高漢唐期貨契約所有月份保證金適用比例，自3月14日該股票期貨契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於3月26日該契約一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。圖為台灣期貨交易所董事長吳自心／聯合報系資料照

臺灣期貨交易所於今（14）日調高漢唐期貨契約（GOF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，這次調高因漢唐（2404）經證交所3月12日公布為處置有價證券（處置期間為2024年3月13日至3月26日)，期交所依規定調高漢唐期貨契約（GOF）所有月份保證金適用比例，自3月14日（證券市場處置生效日次一營業日）該股票期貨契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於3月26日該契約一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

期交所表示，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

漢唐 臺灣期貨交易所

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