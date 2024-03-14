聯邦銀行股利配發率超過88% 每股股利0.9元大增五成

聯邦銀行（2838）決議2023年盈餘分派擬配發每股股利0.9元，比2022年度股利大增五成，其中，現金股息每股0.2元，較上年度倍增，股票股利0.7元，股利配發率超過88%，與上年度因投資評價損失限縮股利發放得以迴轉挹注有關。

2024年來上市銀行股的股利配發率紛紛大幅拉高，加發股利要把去年少發給股東的股利在今年盡量補回來，包括台企銀（2834）擬配發每股1.35元股利，股利配發率高達104.6%，遠東銀（2845）股利配發率也高達98%多，聯邦銀也來到將近九成，尚未公布股利的高雄銀（2836），概估股利配發率也可望高達八、九成。

聯邦銀2023年財報全年合併累計稅前盈餘52.35億元，年增15.1%，累計稅後純益43.17億元，年增約22%，獲利成長亮眼，累計每股稅後純益（EPS）1.02元。董事會日前決議配發每股0.9元股利，股利配發率上衝88%多。另外，聯邦銀特別股利則是擬配發每股2.5592元現金股息。