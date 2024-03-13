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強化資本！三商壽將辦理3億股現增 擬私募籌資雙軌並行
三商美邦人壽（2867）13日公告，董事會決議，將辦理現金增資，預計發行普通股3億股，以充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。
三商壽董事會今日決議通過以私募方式辦理籌資案，擬以普通股、特別股或國內可轉換公司債，上述擇一或兩者以上搭配發行，私募普通股或特別股總股數上限40億股，私募國內可轉換公司債發行總面額上限30億元。
此外，三商壽董事會決議辦理現金增資，預計發行普通股3億股。三商壽表示，實際發行價格及募集總金額俟奉主管機關核准後，授權董事長於董事會授權之價格區間內，依相關法令規定及視市場狀況與證券承銷商議定之。
其中，員工認購股數為發行股數10%，原股東認購比率為80%，公開銷售占10%，原股東及員工放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
另外，三商壽將於6月14日召開股東會。
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