防疫險理賠效應 富邦產宣布減資116億元、減資後股本30億元

富邦金控（2881）13日代子公司富邦產險公告董事會決議，通過辦理減資彌補虧損，減資金額為新台幣116億7,839萬5,600元，將消除股份11億6,783萬9,560股，減資比率約79.56%，減資後股本為30億元，預定股東會日期為4月23日。

受到防疫險理賠海嘯影響，富邦產險在2022年8月及2023年5月分別增資新台幣150億元與160億元、合計增資310億元，截至2023年底實收資本總額為146.78億元，股東權益（個體）為188.04億元。

富邦產指出，考量防疫險理賠已進入尾聲，且本公司逐月獲利亦已回穩，為改善財務結構與未來營運發展需要，故辦理減資彌補虧損，將資本回歸疫情前水準，減資金額為116.78億元，減資後實收資本總額為30億元，不影響公司股東權益與資本適足性，RBC仍高於法定標準。

富邦產表示，減資彌補虧損案將於股東會決議通過生效，並報奉金管會證期局及保險局核准後，授權富邦產險董事長再訂定基準日。