快訊

防疫險理賠效應 富邦產宣布減資116億元、減資後股本30億元

全英羽賽／前球后對決！戴資穎拍落奧原希望開紅盤

老婆花花持毒遭逮 阿沁奔警局「驗尿」：絕無使用

防疫險理賠效應 富邦產宣布減資116億元、減資後股本30億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控。富邦金／提供
富邦金控。富邦金／提供

富邦金控（2881）13日代子公司富邦產險公告董事會決議，通過辦理減資彌補虧損，減資金額為新台幣116億7,839萬5,600元，將消除股份11億6,783萬9,560股，減資比率約79.56%，減資後股本為30億元，預定股東會日期為4月23日。

受到防疫險理賠海嘯影響，富邦產險在2022年8月及2023年5月分別增資新台幣150億元與160億元、合計增資310億元，截至2023年底實收資本總額為146.78億元，股東權益（個體）為188.04億元。

富邦產指出，考量防疫險理賠已進入尾聲，且本公司逐月獲利亦已回穩，為改善財務結構與未來營運發展需要，故辦理減資彌補虧損，將資本回歸疫情前水準，減資金額為116.78億元，減資後實收資本總額為30億元，不影響公司股東權益與資本適足性，RBC仍高於法定標準。

富邦產表示，減資彌補虧損案將於股東會決議通過生效，並報奉金管會證期局及保險局核准後，授權富邦產險董事長再訂定基準日。

富邦金控 減資 股東會

延伸閱讀

中職／陳金鋒、高國輝雙料特調 悍將貧弱火力有救了

PLG／植樹節前夕 富邦勇士6名球員算「樹」大挑戰

富邦勇士球員算「樹」大挑戰！富邦金控邀請民眾植樹節Run For Green™

PLG／林郁婷、賀軍翔開球 富邦勇士迎卡位關鍵戰 

相關新聞

防疫險理賠效應 富邦產宣布減資116億元、減資後股本30億元

富邦金控（2881）13日代子公司富邦產險公告董事會決議，通過辦理減資彌補虧損，減資金額為新台幣116億7,839萬5,...

不動產貸款占比居高不下 央行：與去年出口衰退有關

央行21日將召開今年第1季理監事會議，除貨幣政策的最新決定外，央行對當前房地產市場看法，以及選擇性信用管制是否將有改變，...

中國信託拿下《The Asset》13項大獎肯定 國內業者獲獎最多

國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）最新放榜本屆的評選結果，其中，中國信託銀行此次獲頒發13個獎項，更一舉拿...

央行推進數位台幣發行 無網路連線及跨境貿易支付待解

中央銀行14日將至立法院財委會進行業務報告，央行在書面報告中指出，將持續推動CBDC（央行數位貨幣）研究計畫，目前正在進...

台幣對美元匯率去年僅貶0.09% 央行護台匯代價曝光

中央銀行14日將至立法院財委會業務報告，書面報告揭露2023年全年央行累計淨賣匯27.7億美元，新台幣對美元貶值0.09...

央行總裁楊金龍明赴立院報告 央行去年調節匯市金額曝光了

中央銀行總裁楊金龍將於明（14）日赴立法院財委會報告，書面報告今天出爐。楊金龍表示，為維持匯市運作順暢，央行進場調節，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。