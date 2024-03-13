中國信託拿下《The Asset》13項大獎肯定 國內業者獲獎最多

國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）最新放榜本屆的評選結果，其中，中國信託銀行此次獲頒發13個獎項，更一舉拿下「台灣最佳銀行」及「台灣年度最佳數位銀行」雙料獎項，並由中國信託銀行總經理楊銘祥親赴香港四季酒店出席頒獎典禮。

其中，「台灣年度最佳數位銀行」更是三度蟬聯。對此中信銀表示，為提供便捷的數位服務，中信銀廣納兼具科技及金融背景的人才，組成具人工智慧研發、資訊科技、商業分析與規劃團隊的「科技軍火庫」，應用AI模型於科技防詐、優化數位申辦過程及品質、提供個人化專屬金融服務與打造更安全的支付金融環境等成果卓著，因而三度獲得該獎項，

此外，中國信託自去年3月至今，還陸續囊括《Global Finance》的「臺灣最佳銀行」、《Asiamoney》「臺灣最佳銀行」、《FinanceAsia》「臺灣最佳銀行」、《Euromoney》「臺灣最佳銀行」、《The Banker》「臺灣年度最佳銀行」，若加上本次《The Asset》（財資）肯定，中信銀可說獲六大國際財經權威機構一致認可為「臺灣最佳銀行」，締造大滿貫獲獎紀錄，稱冠台灣金融業。

中信銀總經理楊銘祥指出，中國信託持續以客戶需求為核心，推動個人金融、法人金融等業務數位化，積極響應政策，扶植中小企業、引導產業低碳轉型，不僅業務表現優異，更極力回饋社會。楊銘祥進而指出，作為金融業數位轉型領航者，中國信託銀行並以R.I.S.E.（Responsibility, Interoperability, Sustainability, Experience）四大主軸形塑數位金融面貌，以創新與負責任的精神提供客戶虛實整合的金融服務，同時攜手策略夥伴打造跨場景金融生態圈、運用數位科技實踐永續轉型，以及改造數位流程，提供客戶有溫度的金融服務體驗。

在聯貸市場中，中信銀亦擔任眾多指標性融資專案統籌主辦行，並持續經營亞太市場，統籌或參與越南、印尼、印度、泰國等海外聯貸案，於眾多區域型案件中擔任要角，顯見中信銀在亞太聯貸市場上堅實地位與實力，因而獲主辦方頒贈「台灣最佳聯貸主辦行」、「越南最佳聯貸案」等殊榮。

中信銀並與工研院合作，計劃2030年前輔導1000家企業永續轉型，同時積極與客戶議合並推廣永續金融產品，截至去年底承作綠色貸款及永續績效連結貸款餘額較前一年度達雙位數成長，離岸風電部分累計專案融資聯貸主辦金額逾4100億元。