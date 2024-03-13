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經濟動能回溫 亞債後市看俏

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

IMF於1月公布最新全球經濟預測顯示，2024年亞洲整體經濟成長率可達5.2%，比前次預測值上調0.4%，相較於全球成長上調0.2%與新興市場成長上調0.1%更為出色。在亞洲經濟動能回升以及中國可望推出更多貨幣寬鬆措施的環境下，亞洲債券有望在2024年華麗轉身，並成為投資人今年掌握債市契機的最佳選項之一。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，過去幾年受到中國因新冠疫情長期封城及房地產出現泡沫化等因素影響，亞洲的股、債資產因表現落後而被投資人打入冷宮，但隨著中國逐步加大貨幣刺激政策，以及亞洲各國均展現出色的經濟動能，亞債2024年至今的累積報酬率儼然成為債券資產中的前段班，在此轉捩點的帶動下，未來表現更值得期待。

謝芝朕指出，中國人民銀行在2月20日宣布下調5年期貸款市場報價利率(LPR)一碼，超出市場預期，且分析師認為2024年還有進一步調降利率的空間；儘管中國今年所採取的刺激措施相對溫和，對股市的激勵目前效果也仍屬有限，但對債券市場來說，降息卻是非常直接的利多。

中國人民銀行 債券

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