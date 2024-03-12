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中租賣王道銀行股票逾3萬張 千萬獲利入帳保留盈餘

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
中租迪和為王道銀（圖）十大股東之一，根據王道銀資料，中租迪和持有8.7萬餘張王道銀，持股比2.89%，位居第八大單一股東。圖／王道銀行提供
中租迪和為王道銀（圖）十大股東之一，根據王道銀資料，中租迪和持有8.7萬餘張王道銀，持股比2.89%，位居第八大單一股東。圖／王道銀行提供

中租控股-KY（5871）旗下中租迪和今天傍晚公告，累計處分王道銀行（2897）股票約3萬92張，平均每股交易金額10.09元，賣出後中租迪和持有王道銀行股票約5.7萬餘張，持股比約1.9%。中租並公告說明，因持股帳列透過綜合損益衡量的金融資產，因此處分所得1,043.2萬元將列保留盈餘不進損益。

中租迪和為王道銀十大股東之一，根據王道銀資料，中租迪和持有8.7萬餘張王道銀，持股比2.89%，位居第八大單一股東。中租控股公告從2023年5月16日至今天，中租迪和累計處分3萬餘張王道銀行股票，累計交易金額超過3億元因此公告。

中租 王道銀行 股票

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