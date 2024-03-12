永豐期貨打通倫敦金屬交易所所有功能 提供全方位服務

為提供廣大企業界更好的避險應用，永豐期貨投入大量資源，將倫敦金屬交易所（簡稱LME）所有服務功能全部打通，包括：期貨實物交割、網路交易功能、月均價期貨、選擇權、加上原有的人工交易，領先業界提供台灣企業完整的LME交易服務，落實期貨業者對實體經濟的專業服務，提供產業客戶完整輔助。

永豐期貨副總經理張嘉成表示，倫敦金屬交易所是民生金屬產業最主要的定價依據，也是各種避險交易的應用工具，不論是應用廣泛的銅、鋁產業，還是新興應用的鎳產業，都離不開倫敦金屬交易所豐富的風險管理功能。

張嘉成說，國內產業客戶以往在期貨市場獲得的服務較缺乏，這幾年全球宏觀局勢混沌，各種資產及原物料價格無序變動，產業界避險需求大增，永豐期貨為解決產業客戶的痛點，歷經一年半的時間把LME倫敦金屬交易所提供的服務功能全部打通，讓有實物交割需求的產業無須再透過境外機構，此舉不僅提高資金效率也避免境外稅務與法規差異的風險。

LME交易服務中的貿易定價方式比較特別，遠期長約採購的價格避險，或是回收業者的銷售價格，都是以月均價為計價基礎，張嘉成分析，這類企業就可以運用月均價期貨避險。對於熟悉金融工具的企業，更能利用選擇權達到非線性的風險對沖目的，如為遠期採購避險規避交貨之前的跌價風險，或者中長期持有現貨的客戶，可以加上賣出選擇權成為Cover Call的組合，讓等待的過程也有價值。

永豐期貨為國內實體經濟產業投入避險心力，期望不論是生產型、貿易型、加工型、終端製造型以及交易型等各類產業客戶，都能在永豐期貨取得包括實物交割、貿易定價、成本鎖定、庫存價值對沖、月均價期貨、選擇權、以及網路交易等相應的LME倫敦金屬交易所服務，達成降低原料波動風險，優化產業經營效益之目的。