開放銀行第3階段有譜 交割更便利

開放銀行第三階段出現進展。金管會公布開放銀行第三階段申請後，幾個月來「只聞樓梯響」，知情人士透露，集保公司日前已與金管會和財金公司開會，承諾擔任ＴＳＰ業者（第三方服務提供者），並將優先承作轉帳業務，尤其是證券股票買賣的交割轉帳，將是集保出任開放銀行第三階段ＴＳＰ業者最具代表性的業務。

舉例來說，小明在華南永昌證券下單買進一張台積電股票，若一張八百元，小明等於要籌八十萬元股款，但小明在證券交割銀行華南銀只有四十萬元的存款，在兆豐、一銀則各有廿萬元的存款，目前小明只能分別從兆豐、一銀各匯廿萬元到華銀帳戶才能完成交割；未來當集保公司出任ＴＳＰ業者，集保將可透過集保的專屬Ａｐｐ，直接為小明調撥兆豐、一銀共四十萬資金，連同華銀帳戶餘額四十萬元，完成買台積電的股款交割。

相較於英國等其他國家經驗，開放銀行在國內推動似乎波折重重，第一階段加入業者最多，但第二階段就只剩遠傳和集保公司加入，尤其遠傳已宣布將四月起中止開放銀行第二階段的服務，更讓外界關注第三階段會否「難產」；如今集保公司願意加入，等於宣告第三階段終於可「破冰前行」。

金融業者說，在開放銀行在第三階段，民眾可使用的功能，將從第二階段的餘額查詢進階到金融交易，因此ＴＳＰ業者須具有更高公信力，有政府背景的集保公司成為金管會屬意的不二人選，尤其集保公司在第二階段就已是ＴＳＰ業者，已有一定的基礎。

知情人士指出，集保公司在第三階段承作業務不會包山包海，而是要延續集保在第二階段的基礎來發揮最大效益，因此民眾買賣股票的資金交割轉帳，或民眾在不同銀行帳戶之間的跨行轉帳，將成為首推的第三階段業務，屆時只要是和集保公司簽約的銀行，相關銀行的客戶都可以透過集保的專屬Ａｐｐ，一站式的完成跨銀行之間的資金轉帳和調撥。

至於手機門號轉帳或信用卡類的業務，因為集保公司並不具有電信公司的背景或已有信用卡業務的基礎，因此初期並不會涉足這部分業務。

閱讀秘書／TSP 第三方服務業者

開放銀行中的第三方服務業者（ＴＳＰ）是最關鍵角色，業者會提供一個Ａｐｐ，亦即開放應用程式介面（Open API），串接銀行的金融產品或服務資訊，民眾原本透過個別銀行的行動銀行Ａｐｐ才能做的事，例如餘額查詢、金融交易等，只要透過這個Ａｐｐ就可以完成。此外，在開放銀行三個階段，不同的ＴＳＰ業者分別有金融業者公開資料查詢、客戶個人帳戶餘額的查詢，以及完成客戶金融交易等三階段的功能，愈後面的階段資安的要求會愈高。