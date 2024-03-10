獨家／增資計畫無法讓RBC達標 金管會盯上新光金

新光金（2888）、新壽2月向金管會分別提出對子壽險增資、及提升2024年6月底資本適足率計畫，金管會認為，這兩大計畫無法讓新壽6月底RBC達200%法定標準，金管會已盯上新光金、新壽，接下來將面臨罰鍰、限制交易或業務，甚至波及負責人等懲處。

金管會已要求新光金、新壽需在兩周內陳述意見，依慣例，只要金融機構進入「陳述意見」的行政程序，就如同宣告將被懲處，新光金、新壽將難逃被金管會盯上的命運；金管會官員對此不予評論。

據透露，金管會是在3月6日回覆新光金與新壽，文中點出增資計畫缺失的三大關鍵，一、新壽2023年70億元的增資承諾跳票，僅到位15億元。

二、2024年新光金對子壽險增資計畫，提及委請財顧公司3月底提方案，既不具體、也具高度不確定性、和時效性，三、該增資計畫無法確保讓新壽6月底RBC達200%法定標準。

金管會認為，就算2024年新光金拿子銀行、證券等上繳盈餘70億元去「救」新壽，依舊無法讓6月底新壽RBC達到200%法定標準，金控端的增資計畫卻委請財顧提方案，簡直緩不濟急。

金管會去年多次發函給新光金、新壽，甚至主委黃天牧在2024年新春記者會上公開宣示，「當新壽需增資時，主要股東當然要優先現金增資，沒有任何理由」，但新光金增資計畫卻依舊把「大股東現金增資」列最後選項，迫使金管會祭出殺手鐧。

依《金控法》53、54和56條，金控未能在期限內補足子公司資本且未盡協助回復正常營運，有礙健全經營時，金管會可依情節輕重、最高處5000萬元罰鍰，更可以進一步對金控董監事、經理人處停職或解職等處分。

依《保險法》143-6條，保險業RBC低於200%法定標準是「資本不足」，金管會可令負責人限期提出財業務改善計畫、停售商品、限制交易、限制負責人薪資等，且當財業務未依時程改善，金管會可採次一等級的監理措施。

次一等級「資本顯著不足」的監理措施則再增加對負責人停解職、或減薪，及更嚴格限制業務和資產交易等。

換言之，新光金、新壽因增資承諾跳票、及增資計畫依舊無法讓新壽RBC達到200%法定標準，均恐遭金管會懲處外，這波懲處是否波及負責人，也受到高度矚目。