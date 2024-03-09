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投信由賣轉買為認錯回補？法人：應是看好後市追漲行情

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
輝達公布亮眼財報後，再繼續點火AI供應鏈題材。路透
輝達公布亮眼財報後，再繼續點火AI供應鏈題材。路透

三月起，投信法人由賣轉買，國泰投信分析，輝達公布亮眼財報後，再繼續點火AI供應鏈題材，資金回籠加碼相關概念股，所以並非認錯回補，而是看好後市的追漲行情。

國泰投信指出，三月以前，市場仍較擔心美國聯準會降息時間點，是否可能再推遲，公債殖利率也攀升反應，投信順勢獲利了結，逢高出場等待再次進場布局機會。而進入三月後，在聯準會官員陸續表露升息循環已結束，並將視通膨趨勢考量降息時間，加強了市場對今年將降息的信心，公債殖利率再度回落，同時加溫股市樂觀氛圍。

AI相關題材仍是今年的主旋律，國泰投信表示，各台廠供應鏈訂單幾乎都滿載，短期內難見回頭可能，股市長期續揚的可能性較大，惟仍須觀察每次輝達等AI晶片龍頭股的財報公布狀況，若有超乎市場預期的成長性不足，股市易有較大幅度回檔，電子及半導體震幅將較劇烈。故近期在台股已經登高之下，應思考布局產業分布較均衡之市值型ETF，如國泰台灣領袖50 ETF（00922）將有望捕捉到類股輪動補漲行情，且相對耐震。

AI 台股 國泰 美國聯準會 輝達 降息

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