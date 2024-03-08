全支付上線TWQR 首家開放信用卡付款電支

全支付8日宣布11日將上線TWQR「購物」功能，並開放綁定信用卡，為首家TWQR開放綁定信用卡電支業者，並推出店家優惠，6月30日前加入全支付TWQR，全支付提供「0%手續費」優惠，消費者今年年底前透過全支付付款，店家皆不用負擔交易手續費。

全支付表示，後疫情時代，無接觸支付已成為消費新趨勢。根據最新市調報告，超過60%的消費者選擇電子支付作為主要交易方式。金管會也宣布未來三年新目標，2026年目標非現金支付交易筆數 80 億筆、交易金額新台幣10兆元。全支付響應政策，3月11日起正式開通電支跨機構共用平台TWQR「購物」功能，方便民眾跨平台支付，也為商家帶來更多便利。

全支付總經理游金榮表示，TWQR「購物」功能的開放可解決消費者及店家在使用電子支付上的痛點。而全支付也是首家開放「信用卡」付款的電支業者。

為擴大通路，全支付針對6月30日前加入店家提供「0%手續費」優惠，今年年底前，消費者透過全支付付款，店家皆不用負擔交易手續費，為店家減輕負擔、輕鬆無痛移轉。

而「全支付環台大撒幣」拓店活動到了最終站，3月1日至3月31日間，「宜蘭」、「花蓮」、「台東」、「金門、澎湖」，不限消費金額，筆筆享全點20%回饋。

全支付表示，3月份各通路優惠可疊加指定銀行帳戶付款，於合作通路(適用全聯以外通路)消費不限金額，使用「全支付帳戶」或連結「銀行帳戶付款」單筆消費不限金額，筆筆享1.5%全點回饋無上限；連結指定銀行：「國泰世華銀行」、「玉山銀行」、「元大銀行」帳戶付款再加碼2%全點回饋。

信用卡付款方面，全支付綁定「玉山銀行」、「台新銀行」、「聯邦銀行」、「新光銀行」信用卡在指定通路付款，筆筆交易最高享全點5%回饋，每人每月最高可得全點50點。