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全支付11日開通電支跨機構共用平台 TWQR 「購物」功能

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

無接觸支付已成為消費新趨勢。根據最新市調報告，超過60%的消費者選擇電子支付作為主要交易方式。全支付積極響應政策持續擴大支付應用場域，8日宣布，3月11日起正式開通電支跨機構共用平台TWQR「購物」功能，方便民眾跨平台支付，也為商家帶來更多便利。

全支付總經理游金榮表示，TWQR「購物」功能的開放可解決消費者及店家在使用電子支付上的痛點，例如：店家不需擺放多家電支業者的支付QR Code、或現金店不支援信用卡交易等問題。TWQR上線後全支付將提供「超優惠手續費」創造「推力」推動店家無痛移轉加入TWQR，並透過行銷活動產生「拉力」刺激全台用戶使用電子支付消費，也促使店家習慣擺放全支付TWQR掃碼立牌，加速實現「一碼掃天下」的政策發展。

信用卡 全支付 消費

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