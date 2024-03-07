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金管會對高端理財管理鬆綁 國泰、合庫、一銀再獲准續辦財管2.0

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰世華，合庫，一銀獲金管會核准續辦高端理財2.0業務。圖／本報資料照片
國泰世華，合庫，一銀獲金管會核准續辦高端理財2.0業務。圖／本報資料照片

金管會今日再宣布對高端理財管理鬆綁。銀行局副局長林志吉表示，目前第二波獲准承作高端理財2.0的4家銀行，都已趕在5月底期滿之前提出續辦申請，其中，國泰世華一銀、合庫等三家銀行已獲准續辦，UBS則正由銀行局審核中，預計很快會有結果，包括去年底獲准的3家，共7家銀行仍以3年為第二次核准期，但屆時到期，未來就回歸到一般業務管理，亦即不再需要向金管會申請續辦。

亦即，等到金管會第二次作業者續辦高端理財2.0的核准之後，業者就可望取得永久執照，若以目前金管會第一、二次的續辦核准各3年，業者等於取得高端理財業務執照的6年之後，就可永久承作，不會再有三年期滿須再申請的要求。

就以第一批獲准的中信兆豐上海商銀等三家銀行為例，這三家銀行在去年底都第一次獲續辦核准，倘若到了115年底再獲第二次續辦核准，就等於在該次核准，取得可永久承作高端理財2.0的資格。

而外資銀行方面，除了匯豐已提出申請之外，金管會也透露，已有外銀再來接觸金管會，表明將在下半年提出申請，亦即，至少會有1家外銀提出，業界則傳出星展與渣打都有所準備。另外，華銀已告知金管會，準備在第二季開業。

金管會目前已核准中國信託、兆豐、上海、國泰世華、第一、合作金庫、瑞士銀行台北分行、玉山、台北富邦、元大、華南等11家銀行辦理。截至113年1月底，已有10家銀行開辦，經銀行審核通過成為高資產客戶者有7328人，高資產客戶的管理資產規模(AUM)合計約為新台幣8808億元。

為鼓勵國際性大型銀行參與國內高資產客戶財富管理市場，將國際辦理財富管理之經驗引進我國，金管會已於112年12月12日修正該管理辦法，擴大引資攬才條款適用對象，以持續推動整體產業之發展。

金管會也表示，之所以作上述的鬆綁，主要考量屆時銀行申請第二次續辦時已辦理該業務逾五年半，累積相當辦理經驗，為兼顧監理需求及業者辦理業務的長期規畫，金管會對第二次續辦年限將予鬆綁，回歸一般業務監理，銀行無須再申請續辦。

一銀 上海商銀 國泰世華 財富管理 金管會

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