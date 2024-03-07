元富證券科技創新、ESG永續 獲卓越證券評比肯定

新光金控（2888）旗下元富證券獲頒《2024卓越證券評比》的金控類「最佳科技創新獎」及「最佳ESG永續獎」。該評比由卓越雜誌採網路調查及專家審查進行，元富證券在科技創新服務及積極落實ESG永續作為表現卓越、獲評審高度肯定。頒獎典禮於7日舉行，由元富證券數位金融部副總經理簡銘宏，以及公共事務暨行銷部資深協理許恬忻代表出席受獎。

科技創新是數位轉型的關鍵推手，元富近年推出多項創新服務提升客戶體驗，於同業中脫穎而出。首先，內部研發團隊結合大數據分析、AI演算技術、敏捷式開發架構，短短8個月的時間隨即打造出最友善投資人的下單首選APP「好富投」，充分展現出元富的數位金融科技力。

另外，亦自行研發「策略當沖」平台，透過分析大量市場數據設計出當沖策略模組，協助投資人透過紀律投資鎖住獲利、控制損失；「數位API專區」更率先同業提供24小時一站式整合線上申辦驗證與即時行情模擬撮合機制的模擬交易服務；2023年更領先同業升級推出「存才富」全新存股平台，首創「三階段下單」，投資人可單選或複選約定於開盤、盤中或盤後零股委託存股交易，三階段還可選擇不同的委託價，同時兼顧成交率及最適成交價。元富從客戶思維出發、掌握客戶需求透過科技服務提供全方位的數位金融體驗。

元富證券積極落實ESG永續作為，於2019至2023年減少的二氧化碳排放量相當於2座大安森林公園全年的碳吸附量。透過員工教育訓練、分公司節電競賽、環境能源管理系統導入、太陽光電建置等措施，在未採購綠電情況下減少了近五分之一的營業用電。

元富也致力推動永續投資，由元富投顧提供永續投資觀點的研究報告，促進投資產業與社會的共榮。此外，元富證券推動社會公益不遺餘力，為貼近弱勢族群需求，舉辦各式金融教育課程，從上而下貫徹普惠金融等公平待客服務的核心價值，並於全台據點舉辦「遍地開花：擁抱厝邊幸福陪伴」活動，以趣味性的金融教育活動傳遞正確金融知識，敦親睦鄰、深耕鄰里，展現元富關懷在地的理念。元富證券將致力ESG相關面向的實踐與創新，持續擴大永續影響力。