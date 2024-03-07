永豐金證券獲肯定 榮2024卓越證券評比兩大獎

永豐金證券致力將好用的數位金融工具帶進每個人的生活中、發展符合金融市場需求的商品，以數位創新為不同投資偏好的投資者，提供完善理財數位金融服務，榮獲卓越雜誌「2024卓越證券評比-最佳財富管理、最佳數位金融服務」兩大殊榮，成績亮眼再獲肯定。

永豐金證券積極發展財富管理業務，已打造包括台股、複委託、信託三大領域相關商品及服務，讓投資人一站式購足所有理財商品，根據個人需求與風險偏好做出適切配置，滿足投資需求也兼顧資產波動風險。

永豐金證券指出，在財富管理的發展上，除了資產配置外，高資產客戶的稅務規劃、資產傳承亦是另一個重點，在具體做法上聘請財稅專家提升同仁相關知識，掌握第一時間針對客戶問題提供解答；近期更推出有價證券信託業務，透過信託管理達到節稅傳承、資產保護、專款專用的功能；並運用券商專業券源運用(如借券)強項增加信託收益，整合券的運用及財富管理新模式，完成客戶的需求。

數位金融創新已是永豐金證券的特色亮點，致力將好用的數位金融工具帶進每個人的生活中。「大戶投APP」超過60萬名投資者愛用，簡單介面、專業選股、貼心客服的理財工具，隨時隨地實現聰明投資，廣受肯定；小資族首選的定期定額存股平台「豐存股」，打造台美雙市場存股，提供銅板手續費優惠，台股100元/美股10美元即可存，適合投資新手輕鬆創造被動收入。

針對基金、債券的投資者，永豐金證券推出智能財富管理神器「大戶豐APP」，以強大的資產總覽功能，協助客戶進行跨資產配置，不到一年即突破10萬人下載；「豐雲學堂」收錄市場最熱門話題、選股策略與金融知識，協助投資人隨時掌握市場脈動。無論投資新手或高手，都能以永豐金證券提供的數位工具進行投資理財，透過金融連結生活，定能帶給客戶嶄新的金融服務體驗，成為投資人的最佳理財夥伴。

永豐金證券認為，守護客戶資產是財富管理的核心價值，依客戶屬性及理財目標評估投資組合適配性，並落實追蹤管理，協助客戶即時辨識風險與機會。除此之外，運用數位工具實現普惠金融，將永豐金證券打造具財富管理特色的數位科技品牌券商。