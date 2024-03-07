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三大公股金控銀行今年6月21日改選董事 立委呼籲檢討改期

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
三大公股金控銀行今年6月21日改選，立委郭國文（中）呼籲延後召開以和新內閣拍板董事名單作業銜接。圖／本報資料照片
三大公股金控銀行今年6月21日改選，立委郭國文（中）呼籲延後召開以和新內閣拍板董事名單作業銜接。圖／本報資料照片

包括兆豐金、第一金、台企銀三家公股金控、銀行的董事改選，將在今年6月21日股東常會同步登場，不過今日立委郭國文在立院財委會上質詢時指出，依照公司法規定，董事候選人名單應在改選的前25日公告，而新內閣決定的時間點是5月20日，建議三家公股機構能將改選日延後到6月底前召開即可。

對此，兆豐金控董事長雷仲達在備詢時回應，會檢討看看延後召開的可行性；至於第一金、台企銀，應會和兆豐金同一步調檢討。

三家公股金控、銀行的股東常會日期決定，原本在證交所開放日期登記時，腹案是6月14日或21日，倘若6月21日「客滿」，就移到6月14日，不過最後3家公股金控、銀行一致決定在6月21日；如今因應內閣人事的調整，是否會再把股東會日期延後，也受市場矚目。

郭國文認為，依照公司法規定，公司應在股東常會開會前25日，把董事候選人名單及其學經歷對外公告，但對於公股董事的提名名單，並非看守內閣能夠決定，而應由新內閣來決定，因此建議依法股東會只要在6月底前召開就好，三家公股金控、銀行應該再把日期往後延：「應該還有10天的空間！」

在所有的董事提名名單裡，最有待新內閣拍板定案的，就是董事長、總經理候選人的提名。公股金融圈人士指出，以往都是在改選之前，就會先決定董事長、總經理候選人的提名，但倘若因為涉及新內閣交替，人事討論來不及定案，也有可能先按「原班人馬」提名，之後再改派法人董事：「反正法人代表隨時都可換。」另外，董事長的選任依法可在選後15天之內完成，即使在此之後要改派董總，也都隨時可透過改派法人董事，再召開臨時董事會重新選任董事長的方式來進行。

兆豐金控 內閣 股東會

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