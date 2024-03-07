公股行庫放款租賃業成高利貸幫兇？立委要財部行庫注意

立法院上午財委會，立委質詢財政部長莊翠雲，八大公股行庫放款租賃業上千億元，有無追蹤資金用途？符合ESG？不能讓租賃公司從公股行庫搬錢去做地下錢莊，讓公股行庫成為高利貸的幫兇。

立委賴惠員持續關注租賃業相關的先買後付消金放款，可能導致年輕人貸款過度、還不起錢的社會問題，她質詢問莊翠雲八大公股行庫貸款狀況，莊翠雲答詢表示，八大公股行庫至2月底放款給融資租賃業者餘額共1,246億元，賴說她的資料是1,268億元，但反正都是超過千億，那行庫貸給租賃公司知道其資金用途嗎? 國庫署對租賃公司拿錢做什麼? 還款能力等，有掌握嗎？

國庫署長陳柏誠答詢表示，銀行都會做好貸後管理，確保貸款公司的信用實力與資金用途、資金流向等，銀行都會去檢視，賴問有符合 ESG 標準嗎？陳答是。

賴惠員表示，第一金有公告 ESG 授信前審查流程圖，強調內控、負面議題，以及是否承作高爭議性產業，都會納入風控評估。第一金（2892）董事長邱月琴答詢表示，是的。賴再問，八大行庫是否都採用相同、相近標準授信審查？莊翠雲答詢說，授信前都有審查，也必須符合金管會、銀行公會標準。

賴惠員再問，租賃公司授信車貸這是否是高爭議性產業? 對年輕人人生的影響。賴並特別點名租賃龍頭中租控股（5871），中租公布資料，台灣中租的延滯率2.3%，餘額約90億元，這比銀行逾放比要多出很多倍，公股行庫有去了解租賃貸款用途嗎？主辦中租聯貸的土地銀行，去年11月主辦3年期71億元聯貸支持綠電產業，有去追蹤用途嗎? 是真的放在綠電產業? 還是送到中國大陸？

土銀董事長謝娟娟答詢表示，這筆中租聯貸資金用途是在太陽能電廠，當然有去追蹤資金用途，這是貸後管理的重點。

賴惠員強調，八大公股銀行借出錢給租賃公司做什麼？不能結果變租賃公司從銀行搬錢去做地下錢莊，像租賃公司讓市井小民一台摩托車借到30萬元、學生可以輕易借到錢買包包，最後變成負債永遠還不完，租賃公司卻愈來愈大尾，可以是當舖，也可以是銀行，讓租賃業輕鬆去公股銀行搬到錢了卻無法可管。

莊翠雲表示，銀行放款一定會確保專款專用、做一定的資金用途，貸款戶是否拿到銀行融資去做高利貸的問題，會請公股行庫特別注意貸後管理、資金流向。不能從公股行庫借錢去做高利貸，這是絕對不行的。

賴惠員表示，這應該要修法從制度面處理，應該將租賃業對民眾放款利率、延滯率等納入，不能讓公股行庫成合法高利貸的幫兇，比方若有對學生放高利貸行為，可不可以依約收回放款款項？大陸經濟泡沫，公股行庫也應嚴格追蹤放款對象是否資金轉投資到中國？