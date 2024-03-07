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立委關切三公股機構6月21日改選 新內閣僅十天定人事太趕

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
立法院財委會今天上午召開，立委質詢財政部長莊翠雲，三家公股金融機構--兆豐金、第一金與台企銀今年股東會要改選，股東會日期訂哪一天？聯合報系資料照
立法院財委會今天上午召開，立委質詢財政部長莊翠雲，三家公股金融機構--兆豐金、第一金與台企銀今年股東會要改選，股東會日期訂哪一天？聯合報系資料照

立法院財委會今天上午召開，立委質詢財政部長莊翠雲，三家公股金融機構--兆豐金（2886）、第一金（2892）與台企銀（2834）今年股東會要改選，股東會日期訂哪一天？有沒有給新內閣思考安排三家公股新人事的時間空間? 三家公股機構答詢表示目前訂6月21日股東會，以此計算520新內閣有約10天的思考安排時間，但還是有檢討調整空間。

立委郭國文上午質詢莊翠雲，他的訊息是6月14日三家公股機構開股東會，以股東會提前25天公告董事候選人計算，等於就是520新政府交接上台的日期，那新內閣根本沒有時間思考安排新人事，為何不能延後到6月底前開股東會就好?對此三家公股董事長答詢表示，股東會其實不是在6月14日，是在6月21日，郭國文質詢有沒有調整空間，兆豐金董事長雷仲達回答表示可以檢討看看。第一金董事長邱月琴、台企銀董事長劉佩真也都表示是6月21日開股東會。

郭國文原本質詢表示，三家公股改選何必要6月14日，按規定6月底前就可以啦，3月15日前都還可以變更股東會日期，請財政部、三家公股機構思考一下。

兆豐金 股東會

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