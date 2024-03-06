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玉山銀主辦瀚宇博德永續連結聯貸案簽約 超額認購1.6倍

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山銀行主辦瀚宇博德（5469）50億元新台幣聯貸案，6日完成簽約，此為瀚宇博德首件永續連結聯貸案。由玉山銀行統籌主辧並擔任管理銀行及ESG貸款協調行，另有土地銀行、台北富邦、台新銀行、台灣銀行、遠東商銀、合作金庫、第一銀行等多家銀行踴躍參與，聯貸金額超額認購達1.6倍，顯示金融業對瀚宇博德集團營運與對ESG的重視給予高度肯定。

瀚宇博德成立於1989年，2003年上市，為華科事業群(PSA)成員，並且是全球知名印刷電路板(PCB)領導廠商，近年透過高階技術與新產品導入，加速車載、新能源車及AI人工智能產品開發，並利用集團全球布局優勢，擴大東南亞產能，協助客戶降低供應鏈風險。瀚宇博德為實踐企業永續精神，促進經濟社會與環境生態之進步及永續發展，此次聯貸案首度加入永續指標檢核機制，聯貸銀行團透過每年檢視其外部評級，包含Sustainalytics ESG評等、證交所公司治理評鑑，及主要營運工廠溫室氣體排放量、自來水使用量減幅，依達成情形提供優惠利率減碼，鼓勵公司落實永續作為。

玉山長期致力ESG推動，連續10年入選DJSI道瓊永續指數，並獲MSCI ESG Rating AAA最高評級肯定，日前再度獲頒「國家品質獎」全面卓越類「卓越經營獎」，是第5度獲國家品質獎肯定，創台灣企業獲獎的最佳紀錄。此外，玉山銀行將永續理念結合金融專業，以實際行動攜手顧客長期投入永續發展，永續連結貸款自2021年推動至今已超過250件，2023年底累積餘額達600億元。展望未來，玉山將持續運用金融專業，發揮金融機構影響力，同時結合志同道合企業的力量，讓台灣這片土地更加美好。

ESG 瀚宇博德 玉山銀行

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