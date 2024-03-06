台灣家族企業成員維繫感情方式 排名第三是掃墓

安永聯合會計師事務所於今(6)日與政治大學商學院合作發布「家族治理對家族和諧、財富傳承與企業永續影響」調查結果。67%受訪家族企業已建立接班人計畫，較2022年增加5%；至於接班安排，64%企業選擇進入家族企業，37%希望接班人先到外部企業進行磨練；與2022年結果相比，愈來愈多受訪者希望下一代可先進入自家的家族企業培訓。

對於家族成員情感維繫，最常以「聚餐」(39%)方式，其次是「旅遊」(19%)、「掃墓」 (18%)。69%受訪家族企業有「定期舉辦聯繫感情的聚會」(69%)，相較2022年增加8%。此外，家族治理最需要強化的前三個項目是「完善家族接班計畫」(27%)、「家族規範與責任的訂定及制度化」(24%)、「傳承家族願景和價值觀」(19%)；其中「家族規範與責任的訂定及制度化」相較前兩年增加8%。

整體調查結果來看，台灣家族企業近年進入世代傳承潮，讓後代接班歷練；且愈來愈多家族企業已建立接班人計畫，接受家族與專業經理人共治，有助提升經營績效與運作效率。

該調查以家族成員與治理、家族企業所有權治理與接班、家族財富治理三大面向，從調查對象結構分析，除經營者外，還有哪些成員共同經營？「父母共同參與經營」比率大幅升高，由14%上升至22%，「子女共同參與經營」(18%)下降9%，顯見企業近兩年接班趨勢，已有後代接班或賦予後代更重要的職務。

另外，在正式家族治理機制中，仍以「家族企業董事會或股東會」(32%)形式為主，惟以「家族信託契約、家族閉鎖性公司章程」(22%)作為家族治理機制受訪者較2022年增加14%，顯示信託及閉鎖性公司的概念日益普及，同時傳承效果受家族認可。

而雖然受訪家族中僅15%設立家族辦公室，但比較兩年的調查結果，家族設立家族辦公室目的為「家族和家族企業間建立防火牆」大幅提升18%，顯示運用家族辦公室維持良好的公司治理，作為隔離家族與企業營運的風險規避工具，已開始被台灣家族接受。

調查中也顯示，67%受訪家族企業已建立接班人計畫，較2022年增加5%。安排方式上，有64%企業以直接安排進入家族企業，37%則希望接班人先到外部企業進行磨練。對於家族企業接班人應具備的重要特質，最看重前三名是「經營獲利的能力」(27%)、「正直誠信」(26%)、「創新、企業變革的能力」(26%)，「經營獲利的能力」較2022年增加7%，顯示在近年地緣政治動盪及高速變遷的商業環境下，家族企業越加看重接班人的經營獲利能力，並期望能持續獲利與生存。

對於家族企業經營與管理模式，39%受訪家族企業希望「家族掌控董事會，經營管理層面與專業經理人共治」；33%希望「家族掌控董事會、且為經營管理階層」；僅6%家族企業選擇「不參與經營僅持股東身分」。呼應了調查中的台灣家族企業專業經理人擔任總經理(CEO)比率，有55.8%受訪企業過半數總經理由專業經理人擔任，顯示台灣家族企業由家族成員與專業經理人共治的型態相當普遍，看出較多數家族企業預計未來經營與管理模式為家族掌控董事會，經營管理階層與專業經理人共治模式。

若將所有權與經營權分離，並透過家族大股東身分提名外部專業人士加入企業運作，能獨立判斷與提供客觀意見，更能提升家族企業的經營績效與運作效率，同時健全公司治理進而增加公信力與競爭力。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，安永透過調查台灣上市櫃公司中的家族企業，了解家族企業在家族治理各面向的現況，提出適合的家族治理模式，期望啟發各家族企業提早傳承規劃。安永聯合會計師事務所安永家族辦公室執業會計師林志翔分享，近年受地緣政治和供應鏈影響，企業營運與布局受到衝擊，對外需具備敏捷性和韌性，對內在接班傳承計畫上，更應及早檢視與規劃。

林志翔指出，報告顯示僅有19.2%家族企業維持每年至少一次的頻率檢視傳承計畫，甚至有23%尚未訂定傳承計畫。建議家族再重新檢視或初次制定傳承計畫時，應從更宏觀層面思考家族治理的建置，並應該留意在評估傳承過程中產生的稅務影響，以便提前準備繼承稅務和企業股權架構調整的策略。此外，為了留住適合且有能力的專業經理人，員工獎酬激勵規劃成為家族企業關注的重要課題，及早規劃將有助於鞏固家族企業的經營基礎，並確保其永續發展。