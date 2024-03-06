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土地銀行深入校園 宣導防貪反詐

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
土地銀行政風處於3月1日攜手民間志工團隊至桃園市立羅浮高中，結合志工團體辦理校園廉政宣導活動。（土地銀行提供）
土地銀行政風處於3月1日攜手民間志工團隊至桃園市立羅浮高中，結合志工團體辦理校園廉政宣導活動。（土地銀行提供）

為推動防貪反詐觀念，土地銀行政風處於3月1日攜手民間志工團隊至桃園市立羅浮高中舉辦校園公益電影，另結合「廉政宣導活動」，向下扎根防貪、倡廉、反詐騙意識。

法務部廉政署長期推動全民反貪教育，依廉政署統計，去年全國政風機構共舉辦6,676場廉政宣導，將廉政倫理概念推展至學校、社區及企業。

土地銀行身為百分百國營銀行，每年皆配合廉政署舉辦多場廉政宣導活動，考量近年不少詐欺案受害人屬於年輕族群，為避免青少年受害，土銀今年主動結合民間組織赴校園宣導防貪腐、提倡清廉與反詐騙。

土地銀行1日由政風處副處長鄧君祥帶領土銀同仁至桃園羅浮高中校園，結合「曉水珠心靈之旅志工團」舉辦校園公益電影活動，以標語紅布條及立牌宣導防貪腐、反詐騙及消費者保護等議題，另設計有獎徵答活動與發放廉政宣導品及文宣摺頁，透過寓教於樂方式深化廉政法治及反詐騙意識。

除宣導活動，土地銀行自2022年起亦強化24小時全天候金融交易管理，透過土銀外匯交易系統增設自動更新「疑涉詐騙境外金融帳戶」功能，且隨時掌握交易異常、聯合通報機制，搭配行員臨櫃關懷方式多管齊下，為客戶守護金融資產、打擊詐騙。

土地銀行 土銀 詐騙

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