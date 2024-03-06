國泰證三月投資觀點 第2季台股投資策略傾向審慎態度

時序即將進入第2季，國泰證券追蹤美國通膨、經濟等總經數據表現，預期第2季將是美國聯準會轉向降息循環的關鍵時刻，投資人不妨把握降息前債市投資布局的良機，其中尤以投資級公司債表現值得期待；台股部分，投資人應居高思危，需留意AI族群是否走向泡沫化邊緣，第2季台股投資策略傾向審慎態度為宜。

國泰證券表示，國際股市方面，日股2024年延續先前漲勢，東證指數頻創新高，主要原因反映股東權益報酬率（ROE）攀升，成為吸引資金大舉搶進的誘因，對於日股抱持「正向」看法。

國泰證券認為，美國利率走向對於全球金融市場具有重要影響力，回顧今年1月份聯準會公開市場委員會（FOMC）利率決策會議所釋放出降息與放緩量化緊縮（QT）等訊息，市場預期降息循環即將來臨，國際資金動能持續淨流入投資級公司債。

國泰證券觀察，受到物價通膨率維持放緩基調不變、製造業 PMI 重返50榮枯線，及第2季也將是各國央行轉向降息循環的關鍵時刻，一旦鬆綁緊縮貨幣政策，資金成本降低，有助於製造業景氣第2季進入擴張階段，此3大要素均有利於全球主要國家股市的表現。

展望全球股市，日股頻創新高擺脫失落的30年，連「股神」巴菲特也加持，根據其所發表致波克夏公司股東信中，重申日本五大商社為長期投資機會，預期將「無限期」繼續投資，這與部份華爾街分析師認為日股仍為全球投資首選看法不謀而合。

國泰證券認為，第2季可關注 MSCI AC亞太股票指數對於日股權重配置從32%提升到35.22%，若持續提高將是推升全球長期資金轉進的動能。

展望台股第2季表現，國泰證券表示，AI於第1季全球股市仍是重要投資亮點，台股具備AI含金量高一條龍服務，高階封裝產能在第1季陸續開出下，AI晶片、AI伺服器出貨大幅攀高，過往供不應求的現象可望獲得緩解，惟投資人應居高思危，仍需留意AI族群是否走向泡沫化邊緣，第2季台股投資策略傾向審慎態度為宜。

國泰證券強調，總結來看，台股指數目前位處歷史高檔位階，接下來有520就職行情，政策面扮演舉足輕重角色，可觀察半導體設備到綠能等族群是否有政策利多的想像空間。