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外匯存底連二降 外資持有股票等市值及存款創2年新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
外匯存底連兩月下降，美元太強是主因。圖／聯合報系資料照片
外匯存底連兩月下降，美元太強是主因。圖／聯合報系資料照片

中央銀行5日發布外匯存底統計，至2月底止，我國外匯存底金額為5694.22億美元，較1月減少1.18億美元，外匯存底已連續2個月減少，但減少幅度縮小。2月底外資持有國內股票及債券市值及新台幣存款為6773億美元，創2年來新高紀錄，主要是因為股價上漲帶動持有股票市值增加。

央行分析外匯存底變動主要原因，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行進場調節。

央行外匯局長蔡炯明表示，美元指數走強，2月主要幣別對美元匯率除歐元外，其餘幣別皆貶值，這是外匯存底規模縮小的原因；歐元小幅升值0.17％，英鎊貶值0.07％，加幣貶值1.12％、澳幣貶值0.82％、日圓貶值1.39％，瑞士法朗貶值1.72％，人民幣貶值0.26％。央行進場調節金額不多，蔡炯明表示，只有農曆過年前後進場小幅調節而已。

台股近期強勢上漲，但台幣對美元匯率卻是貶值，股匯出現罕見脫鉤，但蔡炯明認為，如果從整體國際金融市場來看，股匯並沒有出現脫鉤情形，台股是跟進美股漲勢，美股漲，美元強，台幣則是因為國際美元走強而貶值。

國際美元這兩個月來都走強，幾乎所有幣別都貶值，蔡炯明分析原因，市場對美國Fed降息時間點的預測往後延，幅度也縮小，與先前的樂觀期待的程度已所有不同，美元因此獲得支撐，美元走強，導致其他幣相對美元貶值；至於旅遊結匯、投資海外ETF的匯出，或多或少會有一些影響，但台幣走貶，國際匯市才是主要影響因素。

央行統計至2月底止，外資持有國內股票及債券市值連同台幣存款餘額共折計6773億美元，刷新2年來紀錄，前高為111年2月的7103億美元；約當外匯存底119％，創近2年來新高，前高為111年3月的123％。

新台幣 美元匯率

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