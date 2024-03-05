阻詐騙廣告 臉書6月起實名制

金融詐騙廣告引發不少民怨，金管會主委黃天牧昨天表示，兩大網路平台中，繼Google廣告實名制先行上路後，臉書也將在六月上路；除了金管會將提供合法的投信投顧業者名單供臉書勾稽，由於實名制有助追查資金來源，金管會認為將更有助於解決現行最令人困擾的詐騙廣告「重複上架」問題。

黃天牧在立法院財委會答詢指出，臉書母公司Meta由於有系統更改作業，廣告實名制得到六月上架；此外，目前在詐騙廣告被搜報之後，雖然Meta要求在廿四小時下架，但對方下架後卻再度上架，因此一直取締不完。

金管會官員說，詐騙廣告會重複上架，主因為一個人可在臉書設好幾個帳號，必須透過實名制與廣告費的資金來源追蹤，未來採取實名制，要以真實姓名或機構名稱刊登廣告，例如廣告公司必須據實交代委託者的姓名或機構名稱。