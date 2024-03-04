富邦金控、富邦人壽、富邦產險13度蟬聯「保險龍鳳獎」四項特優

《現代保險雜誌》4日公布2024年「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」結果，並舉行2024「保險龍鳳獎」頒獎典禮，富邦金控（2881）13度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司-內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。富邦金控及子公司13度穩坐四項特優，永續經營與人才培育深獲社會新鮮人青睞。

保險龍鳳獎29年以來每年針對「全國財金保險系所畢業生就業意願」進行調查，調查結果除獲各界肯定與重視外，也是全國社會新鮮人求職選擇的專業指標之一。

富邦金控董事長蔡明興表示，非常榮幸富邦金控、富邦人壽、富邦產險13度蟬聯「保險龍鳳獎」四項特優獎項，並獲全國財金保險系所畢業生青睞為「最嚮往公司」。富邦金控將ESG視為企業重要文化，長期耕耘企業永續，不僅在金融本業發揮影響力，對外矢志成為綠色金融領航者，對內視員工為企業最重要的資產，致力提升員工照護，打造友善幸福的職場。此外，富邦金控更持續善用集團、子公司人才發展資源推動多元的培育方案，包括推動各階主管培訓及領導力精鍊計畫、基層儲主管計畫、提升全員數據應用能力等，並持續優化學習平台，支持員工自我發展，以因應市場需求，提供更專業、優質的金融服務。

富邦金控及旗下子公司以「正向力量 成就可能™」為品牌理念，已連續15年蟬聯台灣金控業每股獲利(EPS)龍頭、連續7年入選國際最具權威性的道瓊永續指數世界指數（DJSI World）成分股。2022年富邦金控順利正式合併日盛金控，創下國內首樁「金金併」里程碑，並於2023年完成子公司之整併，持續擴大整體規模經濟與效益。展望未來，富邦金控也將持續尋求各項合作機會，朝「亞洲一流金融機構」願景穩步邁進！

富邦人壽13連霸最嚮往壽險公司、壽險內外勤冠軍

富邦人壽13連霸保險龍鳳獎「最嚮往的壽險公司」內勤組、外勤組冠軍，內勤組以勾選率56.9%位居業界第一，外勤組更以51.3%的勾選率領先群雄，獲得全國財金保險系所畢業生的一致肯定。另，依據現代保險雜誌調查，富邦人壽亦在「保險小白」心中的知名度於同業間名列第一，顯見企業品牌形象良好深獲大眾信賴。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽致力成為台灣保險專業人才的培育搖籃，我們擁有完整的培育計畫，藉由健全的職能發展與創新智能輔銷工具，將科技與業務結合，培育出具科技力的金融人才。同時，持續運用豐沛的金控跨售資源優勢，讓同仁能夠提供客戶全方位的商品服務、提升競爭力。此外，我們亦相當重視勞動人權的保障，積極響應各項國際人權公約，打造友善、健康安全的職場環境。本次調查顯示我們在人才培育及員工照護方面，深獲年輕族群信賴與肯定，富邦人壽將持續攜手同仁，共同實踐「正向力量 豐富生命」之品牌願景。

富邦產險再度蟬聯保險財金系所應屆畢業生最嚮往的產險公司 深獲學子青睞

富邦產險總經理賴榮崇表示，人才是企業永續發展的根基，也是無法被複製的競爭優勢，富邦產險重視員工職涯發展，每年投資大量經費與資源進行人才發展與培育，並致力規劃符合員工自我發展及組織需求的訓練藍圖，建立完善的培育制度提升員工專業競爭力，以豐富多元的學習管道，帶領員工於工作中成長，同時，富邦產險將專業延伸至校園，與政大、淡江等大專院校建教合作，開辦產險實務課程，舉辦「大專暑期實務研習營」，並提供暑期、學年等實習機會，協助學子透過實務歷練提升專業能力，以銜接未來職場。此外，富邦產險更以專業損防技術及創新風險管理服務備受企業肯定，已連續22屆獲得「千大企業產險購買行為及滿意度調查」中最受推崇的產險公司。

未來，富邦產險將持續以永續發展的理念穩健經營，期許發揮保險正向力量，朝社會共好的願景邁進。