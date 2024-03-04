新壽能否取得監理寬容？ 黃天牧：得先做到兩件事

立委郭國文今日在財委會上質詢時，關注新壽及三商美邦人壽的RBC不足問題，其中對於新壽能否取得監理寬容，金管會主委黃天牧備詢時回應，新壽得先作到兩件事，一是RBC必須回到200%，二則是金管會所要求分三年，每年增加70億必須完成，倘若這兩件事未達成，金管會將會依法辦理，至於會「如何依法辦理」？黃天牧則回應，目前不能預期：「任何情況都有可能！」

郭國文指出，新光人壽和三商美邦的RBC在去年6月分別為184.38%、140.23%，而在去年底仍未達到200%，金管會將如何處理？黃天牧回應，去年底的財報要到今年3月底才會出來，但目前已知道的情況是和去年6月底差不多；其中對於新壽問題，黃天牧表示，金管會在1月22日發函新壽要求提出改善計畫，對此，新壽已有在2月23日向金管會回函提出計畫，目前金管會正在對該計畫研究中，尚未確定該改善計畫是否合乎金管會的要求。

保險局長施瓊華則在備詢時回應，三商美邦人壽已有提財業務改善計畫，除了現金增資之外，也有出售資產，例如正準備賣出不動產中，同時也打算找策略性投資人進來。

黃天牧也再度在財委會上重申，死利差互抵的責任準備金是保戶的錢，不能挪來給新壽使用。而郭國文則表示，先前金管會開放資產重分類已讓新壽增加380億資金，但到了第三季又虧損，剩178億，他進而向黃天牧示警，再加上俄債尚未提損的還有200億，要黃天牧為新壽最壞的情況作準備。