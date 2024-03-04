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新壽獲2024保險龍鳳獎肯定 「行動年」廣招業務菁英

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽榮獲2024「保險龍鳳獎」肯定，由金管會保險局副局長蔡火炎(左)頒獎，新光人壽通路長劉信成(右)代表授獎。新光人壽／提供
新光人壽榮獲2024「保險龍鳳獎」肯定，由金管會保險局副局長蔡火炎(左)頒獎，新光人壽通路長劉信成(右)代表授獎。新光人壽／提供

《現代保險雜誌》4日舉行 2024「保險龍鳳獎」頒獎典禮，新光人壽榮獲保險財金系所應屆畢業生最嚮往的壽險公司，並榮獲壽險公司「內勤組」與「外勤組」優等，顯示新光人壽永續經營與人才培育深獲社會大眾肯定。

2024年為新光人壽的行動年，為吸引更多新血加入，積極招募數位金融、精算及數據分析等內勤人才。同時，業務制度實施「行銷制」，擴大選才、育才、留才的包容性，廣招業務菁英，工作時間採部分工時，並導入內部創業制度，提供完善的培育制度與豐厚的行銷資源，鼓勵業務員挑戰高薪高職位，歡迎勇於挑戰的年輕世代加入新壽的大家庭，開創一份屬於自己的人生志業。

新光人壽視人才為企業永續發展與前進的重要資源，積極厚植產業人才競爭力，從校園實習到員工培訓不遺餘力。針對員工，新壽引進「天下創新學院」、「Hahow好學校」等多元線上學習平台資源、打造ESG學習專區，致力提供同仁最完善的培訓系統。針對不同職級或職務的同仁，打造全方位學習發展環境，讓員工能夠結合自己的專業、產業知識與領導職能，為組織創造最佳績效，達成企業永續發展之目的。此外，透過領導力標準，建立成功典範，著重人才育成及策略思維鍛鍊，透過高階主管的協助指導，結合制度及定期追蹤檢視，快速複製成功經驗，以加速發展人才。

在校園深耕方面，新壽積極推動保險人才培育，長期與國內各大專院校產學合作，提供保險實務課程、企業實習、輔導考取專業證照等專案，並提供實習獎學金及保險保障，鼓勵學子安心實習，累積實力並儲備競爭力，以因應瞬息萬變金融市場的挑戰。近年更參與ATCC全國大專院校商業個案大賽，培養學生數據思維與產業趨勢接軌；因應民法成年年齡下調至18歲，積極推廣「高中財經素養課程」，於高中職校園開設金融理財、數位金融等多面向財經課程，將金融保險教育再向下扎根，落實惠普金融，實踐企業社會責任，優良的企業品牌形象長期獲保險龍鳳獎與年輕族群信賴與肯定。

保險 新光人壽

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