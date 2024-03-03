出國神卡帶哪張？10大人氣信用卡揭曉 海外刷卡現金回饋3％起跳

國外刷卡現金回饋總整理一次看

2023年信用卡最終成績結算，全年累積刷卡量一舉攻破4兆元大關，逼近4.2兆元，創下歷史紀錄。中國信託奪得年度「刷卡王」，而台北富邦登上年度「發卡王」。近年大家出國常常不換現鈔，一卡在手走完旅程，你知道哪張信用卡海外刷卡的現金回饋最高嗎？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，根據網路聲量統計整理出國外刷卡現金回饋3％（含）以上的神卡，除了富邦J卡、台新超美玫瑰Giving卡擁有超高網路討論度以外，你有猜到還有這些信用卡上榜嗎？

image source：shutterstock

No.10 兆豐利多御璽卡

兆豐銀行推出的利多御璽卡國外消費最高3.1%現金回饋，包括基本回饋2%、加碼回饋1%以及登陸再加碼回饋0.1％，活動期間到2024年6月30日。此外，2024年底前持利多御璽卡於日本的唐吉訶德分店免稅消費滿1萬日圓（不含稅），最高享10%免稅以及額外5%折扣優惠。

由於利多御璽卡綁定於指定10大行動支付中，當月累計消費達1千元，限量登錄享有一張「統一超商100元即享券」，相當於10%回饋，讓不少網友認為，「行動支付首選」、「神卡」。

image source: 兆豐銀行

No.9 中信商旅鈦金卡

哈日族別錯過！中國信託與萬事達卡（MasterCard）推出的商旅鈦金卡，透過Apple Pay使用萬事達卡為交通卡Suica加值滿日幣3千元，即可獲得日幣200元現金回饋，活動只到2024年3月31日。此外，商旅鈦金卡國外消費享最高5%現金回饋，包含國外一般消費1%、實體商店消費加碼1.5%回饋以及日本、韓國、泰國、新加坡當地實體商店消費限量登陸加碼2.5%，優惠期間到2024年3月31日。對此，有網友表示，「日本有5%還不錯」；也有人認為，「國外消費2.5%變成實體了，不能再用這張刷國外線上」。

image source: 中國信託

No.8 永豐大戶卡

永豐銀行推出DAWHO數位帳戶還有分級制度「大大」與「大戶」兩個等級，不同等級有不同的台幣活儲利率、免費跨提轉次數、大戶現金回饋信用卡回饋等優惠。

DAWHO現金回饋信用卡（大戶卡）海外消費最高8%回饋，包含國外一般消費2%、完成指定任務1%（綁定數位帳戶自動扣繳和申請電子帳單）以及七大指定通路消費5%，其中悠遊卡加值共享有5%回饋，對此，有PTT網友表示，「悠遊卡 5% 已經超過大多數信用卡回饋了吧」、「自動加值真的好用」；另外有人認為，「這張超好用完全算主力」。

image source: 永豐銀行

No.7 聯邦幸福M卡

聯邦銀行推出的幸福M卡，卡面有三種款式，分別是一般、禮物以及行李箱，後兩種卡面限量發行，因此已經申請額滿。只要申辦電子化帳單，持幸福M卡國外消費最高3％回饋，回饋無上限，活動期間到2024年底截止。此外，刷幸福M卡支付80%以上團費或全額交通工具費用，即可享有最高3千萬旅遊平安險保障及多項旅遊不便險保障。

針對幸福M卡2024年交通、旅遊方面6%回饋，上限從500元降為300元，並且指定交通砍掉高鐵，有PTT網友表示，「變300也太爛」、「天啊，沒高鐵了」。

image source: 聯邦銀行

No.6 台新玫瑰Giving卡

台新銀行伴隨玫瑰卡友25週年，2020年推出玫瑰Giving卡（台玫G卡），卡面以復古刺繡卡面象徵緊密細緻的愛，提供Visa、萬事達卡（MasterCard）兩種發卡機構選擇，只要設定台新帳戶扣繳台新卡費，即享海外消費最高3％現金回饋，每期最高回饋上限3千元，此外，假節日見紅刷台玫G卡就給3%回饋，活動日期到2024年6月30日。

部分網友習慣以台玫G卡綁定街口支付繳費賺回饋，但目前該方式已無回饋，對此，有網友表示，「台新開始殺四方」；另外有人認為，「我覺得這張卡面很好看欸」。

image source: 台新銀行

No.5 一銀iLEO卡

第一銀行推出的iLEO卡面有一隻Q版老虎，新戶海外消費最高回饋11%，其中包含海外實體店家消費1%、外幣消費2%以及新戶獨享8%，活動期間到2024年6月30日。雖然海外有高回饋，但國內消費回饋卻引起部分網友不滿。

信用卡達人寶可孟2023年12月於臉書發文表示，iLEO卡是2024年必剪第一張信用卡，因為該卡綁行動支付新戶最高10%，但回饋門檻卻從500元提高到800元等。對此，有網友留言表示，「800元低消以為在解首刷禮」、「最討厭回饋是拼拼湊湊起來，很難去核對」、「這張卡冰起來很久了」。

image source: 第一銀行

No.4 玉山熊本熊卡

玉山銀行的熊本熊卡以業界首創的「石頭紙」材質製作卡片，更結合「PETG環保材質」讓整張卡具有可回收及燃燒後不產生有毒物質的特性。熊本熊卡分為一般信用卡以及日圓雙幣卡，後者免收1.5%國外交易服務費，國外消費1%回饋，日本地區消費加碼1%，指定日本商店消費加碼5%，總共最高8.5%回饋，目前活動期間到2024年6月30日。對此，有網友表示，「西瓜卡加值5%回饋，加減用」、「可愛的卡面+首刷禮行李箱」。

如果嫌記得日本指定商店麻煩，玉山電子支付綁熊本熊卡掃日本PayPay QR Code付款，也有7%現金回饋以及免收1.5%國外交易服務費。

image source: 玉山銀行

No.3 聯邦LINE Bank聯名卡

LINE Bank目前跟兩間銀行合作推出信用卡，分別是渣打銀行與聯邦銀行，差別在於前者發卡組織是萬事達卡（MasterCard），後者是Visa。2023年7月10日到2024年7月31日，國外店家或台灣海外網購的外幣交易，刷聯邦LINE Bank聯名卡享海外筆筆3%現金回饋無上限。

有網友好奇詢問「LINE Bank自己就是銀行了，為何還要跟別家銀行一起發行？」，對此，有人留言表示，「應該是客服不夠，要開信用卡業務要夠多客服」、「信用卡業務成本不低，先用股東資源比較省， 等之後壯大了再收回來自己發」。

image source: 聯邦銀行

No.2 聯邦吉鶴卡

喜歡喝日本清酒的讀者不能錯過！2024年12月31日以前到日本指定清酒莊使用聯邦銀行發行的吉鶴卡消費，可享有獨家優惠。吉鶴卡面有一隻鶴與紙傘，浮世繪風格深受一批人喜愛。2024年2月1日到7月31日，日幣消費刷吉鶴卡，一般消費享3%回饋無上限，於日本消費使用Apple Pay再享1.5%回饋（每月上限1千元），最高加碼4.5%現金回饋。聯邦銀行2月公布吉鶴卡新權益，日幣消費較原先少0.5%，對此，有網友認為，「哭阿少0.5%」、「除了日本外大概這張要冰起來了」；還有人表示，「我為卡面辦的，無感」。

image source: 聯邦銀行

No.1 富邦J卡

台北富邦銀行發行的J卡包含J Cash、J Points及JU卡，2024年1月1日到6月30日，日韓旅遊刷J卡，最高10%回饋，以日本為例，一般消費享3%，當地實體店面消費登錄再享3%，精選通路（LAWSON、大阪環球影城等）再限量加碼4%，最高共享有10%現金回饋。喜歡飛日本的讀者有福了！2024年3月31日以前持J卡和當日登機證或機票，還可免費使用日本和夏威夷機場指定貴賓室。有網友表示，「日韓限定卡」、「J卡真的只剩日韓堪用了，國內完全收起來」；還有人認為，「加碼要登錄又限名額的，感覺手腳不夠快的先當沒有比較好」。

image source: 台北富邦銀行

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月26日至2024年02月26日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『現金回饋信用卡』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統