南山人壽重回投資型保單市場 安聯人壽總經理這樣解讀

保險業谷底已過，安聯人壽總經理林順才今日在媒體座談會上指出，隨著美國升息結束，先前銀行通路的保單買氣可望回溫，今年以初年期保費收入成長10-15%為目標；至於實支實付保單銷售，林順才則確定二大原則，一是若受理副本僅開放第二張銷售，另一則是財務核保從嚴。

投資型保單為安聯人壽的銷售主力，外界好奇南山人壽今年重回投資型保單市場對於安聯人壽的影響，對此，林順才正向解讀：「對我們反而是好事！」

林順才分析，更多同業加入，有助把餅作大，更何況安聯的投資型保單型態和市場上多數業者不同，一來是市場上大多數業者投資型保單都以「類全委」為主，但安聯是開放多檔基金給予客戶選擇彈性，二來是大部分業者喜歡作「變額年金」，好處是不用作核保，但安聯則是以「變額壽險」為大宗，因此，即使有其他業者加入投資型保單市場，也不會對安聯造成排擠。

若以銷售通路來看，現在安聯人壽以保經代通路掛帥，占三分之一，銀行居次為3成，剩下為業務員通路；但林順才認為，今年將出現變化，他分析，由於聯準會升息告一段落，今年甚至會降息，因此先前銀保通路因受債券銷售而遭排擠的買氣有望回溫，估計今年會是銀保和保經代通路各占全體保單業務量4成，業務員通路占2成。

林順才認為，在定存利率、債券殖利率下降之後，今年保單業務可望走出谷底，銀保通路的業務量也會回來，但他認為回來的比重有限，以往銀保通路都占比50%以上，今年即使回來也大約占4成，主要因為現在對高齡者銷售投資型保單，只要投資人年滿65歲，都得全程錄音，這讓很多理專認為麻煩，要花太多力氣，因此寧可選擇去銷售「不需要花時間」的商品。

而在人力資源的規畫上，安聯人壽業務長劉育群則指出，安聯將推出新計畫，希望在2030年，要讓安聯人壽每月的實動業務員人數擴張至5000人，並且能有500位頂尖業務員，讓業務員市占率晉身前五大；其中在實動人力的提升，劉育群分析，目前安聯有5千多名業務員，每月實動率大約在25-30%（所謂的實動率，亦即當月業務員有賣出公司主力保單的人數），因此不到1500人，現在希望在2030年，能提高至5000人。

劉育群也形容，今年在人力資源管理上是「換檔加速」，尤其在培養「百萬領袖」業務員的HAA計畫上，已鎖定五大類群的人才，包括各行業專業人士、金融產業人才、不想朝九晚五的上班族、多職涯發展族群之外，還包括了Z世代學子，包括若仍在大學就學，亦可先以實習生加入，等安聯完成該百萬級領袖的養成訓練之後，就會給予100萬作為他的營運基金：「是基於他創業我投資的概念來進行！」目前已有不少的HAA是30歲左右的年輕人，而且相當有創意，還有YouTuber加入。