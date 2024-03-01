路透：小摩的台灣託管業務 將外包給渣打銀行

路透報導，摩根大通（小摩）發言人表示，已選定資產逾5,000億美元的台灣與香港託管業務外包對象，台灣託管事業將委由渣打銀行（Standard Chartered）營運，香港託管業務則委由滙豐控股（HSBC）經營。

路透去年12月報導，小摩在台灣與香港都提供客戶託管服務，但隨著成本收益比上升，已決定退出在地層級的事業，將外包這兩個市場的當地託管業務，花旗銀行、滙豐及渣打都在爭取。路透當時引述消息人士指出，小摩在台灣和香港市場的託管資產總價值約5,200億美元。

小摩發言人表示，已決定將香港當地的託管業務外包給滙豐，台灣託管業務則外包給渣打銀行，交易的財務細節尚不清楚。兩位知情人士透露，小摩的目標是今年底前完成與兩家銀行交接。

滙豐證券服務全球主管Fiona Horsewill表示，期待在香港市場獲得摩根大通的委任，進一步深化雙方在此領域的關係。

渣打銀行金融與證券服務全球主管Margaret Harwood-Jones表示，很高興透過這次委任，在重要的亞洲市場拓展與小摩的合作關係。