陸股漲近一成2月漲幅奪冠 國際資金轉進釀反攻

陸股2月一轉過去頹勢，單月上漲近一成，成為全球主要股市中，單月漲幅冠軍的市場，法人表示，中國大陸兩會(全國人大會議、全國政協會議)將在3月初登場，預期政府將採取更積極的激勵政策，同時，由於陸股過去下跌幅度過深，國際資金也看好陸股的投資價值，2023年大幅賣超的態度開始轉賣，開始逢低買進，布局陸股。

根據Bloomberg統計，陸股滬深300指數自2月1日的3,217點，一路上漲至2月29日的3,516點，不但漲幅接近一成，更是全球各主要股市中，漲幅最高的股市，接著是日股漲幅8.76%及台股5.56%。

安盛環球基金中國新興市場投資團隊指出，在2024年年初，大陸股市經歷了一些動盪，滬深300指數2月2日收在五年來新低，反映出市場對大陸經濟前景的悲觀情緒，但作為回應，市場監管機構中國證監會，祭出限制賣空的政策，成功穩定市場情緒，並促使中國股市開始築底反彈，並在2月繳出亮眼報酬率，單月漲幅接近一成。

安盛環球基金中國新興市場投資團隊認為，自2023年第4季以來，北京實施了一系列政策激勵措施，包括發行人民幣1兆元國債，以進一步加大財政刺激力度，提振經濟復甦。儘管市場對實體經濟的影響需要一段時間才能顯現，但它提振了市場情緒，因為這可能預示著未來將採取更積極的政策措施。

大陸官方多項財政激勵措施，在農曆年後開始發酵，市場也漸漸恢復信心，提振陸股開始反攻，如觀察國際資金流向，2024年以來，國際資金開始流入大陸股市，根據Bloomberg統計，截至2月23日為止，國際資金已連續多周買進陸股，2024年總流入金額達24億美元。

展望陸股後市，安盛環球基金中國新興市場投資團隊認為，市場大多預期，即將到來的兩會將有更多的經濟提振計畫，同時，過去重挫陸股的內地房地產業的結構問題，政府也將在未來兩年採取充分措施，支持房屋市場的需求，紓緩市場憂慮，此外，服務業和勞動市場復甦，也可加強2024年的消費信心。