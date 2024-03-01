寵愛女人節 元富證券「Women Win !」推廣金融教育

新光金控（2888）旗下元富證券看見女性對金融投資、知識的需求，除了增進理財知識，了解投資風險及投資規畫更顯重要。元富以金融教育推廣為出發點，特於3月份舉辦「Women Win! 元富懂妳」活動，除了提供女性專屬理財諮詢，更跨界攜手知名女性媒體POP DAILY及GirlStyle(台灣女生日常)，藉由社群互動擴大品牌影響力。元富證券致力協助女性投資人踏出理財的第一步，透過對理財知識的了解，盡早達到理財目標，創造專屬財富藍圖。

台灣年輕世代女性開始理財的年齡越趨提早，元富舉辦「Women Win! 元富懂妳」系列活動，主要服務對象就是女性客群，提供女性聽取專家意見的機會，進而提早為理財作好準備。響應3月8日女人節，元富寵愛女人，凡3月份完成專屬理財諮詢者，可獲得全家超商100元虛擬禮物卡乙張及Women寵愛派對參加資格(限量)。「Women Win !」元富懂妳活動網頁https://is.gd/w90k93

此外，「元富證券翻轉學堂」YouTube線上直播，3月7日邀請投資理財作家-超馬芭樂，以把握2024三大趨勢產業，遴選「強勢標的」的投資策略為題，分享2024年必須掌握的三大產業，傳授投資人該如何從主流趨勢挑出強勢股？又該如何判斷股價高低檔的合理性？務必鎖定抓準趨勢佈局的絕佳契機。因應女人節，3月13日由現任《Mompower媽媽商學院》共同創辦人且擅長家庭財務規劃的知名講師-珊迪兔，與投資人分享如何規劃家庭財務、壯大投資門路，理性的做出消費決策，調整預算與分配。

除了外部活動，針對內部同仁，元富證券將於3月8日舉辦「性別意識及DEI培力講座」，特邀請勵馨社會福利事業基金會郭育吟處長擔任講師，其演講議題涵蓋性別友善、DEI多元平等共融職場文化，將性別平等融入勞動價值軸心，有效落實企業永續發展作為。元富證券從裡到外，從上到下，讓所有同仁都能感受到幸福、多元、平等、共融，持續提升員工幸福感及人才培訓，打造永續經營的幸福職場。