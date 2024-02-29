快訊

饑餓加薩平民等待領取糧食 以軍開火釀至少104人死亡

調升大戰暫歇？壽險公司3月宣告利率 只有這家要調整

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
美元示意圖。路透
美元示意圖。路透

國內主要壽險公司3月宣告利率多數按兵不動，僅南山人壽一家計畫調整，保險同業預期，南山人壽明（1）日可能會宣布調高新台幣保單的宣告利率。

主要壽險公司宣告利率大戰暫畫休止符，據了解，包括國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、凱基人壽（前中國人壽）、台灣人壽、三商美邦（2867）、全球人壽、元大人壽、宏泰人壽、遠雄人壽（5859）與台新人壽，3月新台幣與美元保單的宣告利率均按兵不動。目前以全球人壽、遠雄人壽的美元保單4.05%為最高水準。

一家壽險業高層說，在銀行通路，有些喜愛投資保單的富人，相當在意保單的宣告利率水準，不排除接下來幾個月，有些同業會藉由拉高宣告利率來提振保單的銷售量。

回顧2024年1月，全球人壽、遠雄人壽大舉調升美元保單利率，最高利率達4.05%，為目前市場最高水準；到了2月，絕大多數的壽險公司未有進一步動作。除全球人壽與遠雄人壽外，元大人壽與台新人壽美元保單最高利率也有4%水準。

以11家主要壽險公司而言，目前近四成業者，美元保單最高利率突破4%大關。

2024年1月，全球人壽調升七張美元利變型保單10個基本點，美元保單宣告利率來到4.05%。遠雄人壽則將六張美元利變保單調升5個基本點至4.05%。台新人壽的美元利變保單的宣告利率調升5個基本點，最高來到4%。

保單 壽險公司 新台幣 美元

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思734》附加了健康險的小額終老保險，真的就值得民眾購買嗎？

新美元利變型保單 搶市

驚覺保險受益人不是自己！她曬前男友跳腳訊息笑瘋：他現在才知道

碾米廠董娘欠稅潛逃海外返國被緝獲 判入獄還被行政分署扣保單

相關新聞

國人瘋ETF！一年吸金逾1.5兆元 金管會祭六大措施整頓

國人瘋ETF，一年吸金逾1.5兆元，引金管會關注。為保障投資人權益並跟進國際監理趨勢，金管會宣布對ETF提三大面向、六大...

調升大戰暫歇？壽險公司3月宣告利率 只有這家要調整

國內主要壽險公司3月宣告利率多數按兵不動，僅南山人壽一家計畫調整，保險同業預期，南山人壽明（1）日可能會宣布調高新台幣保...

這家銀行連三年被罰！資本加倍計提「恐壓抑配息」

國泰世華銀前蘭雅分行櫃員，涉及挪用61名客戶、金額共430萬元，金管會認為國泰世華銀未落實內控，宣布處800萬罰鍰並加計...

苦日子看不到盡頭？1月壽險避險成本390億 飆史上新高

壽險業高昂避險成本看不到盡頭。據金管會統計，2024年1月單月壽險業避險成本390億元，改寫史上新高紀錄，避險成本愈墊愈...

終止連二黑！1月壽險轉盈318億 後市盈虧看這兩大關鍵

2024年元月壽險獲利喜迎「開門紅」。受惠1月台幣貶值、及實現股票資本利得，2024年1月壽險業稅前盈餘318億元、終結...

央行暢談「泰勒絲經濟學」 為美國帶來「這」驚人的經濟效益

中央銀行29日在臉書粉絲專頁上發布貼文，暢談「泰勒絲經濟學」為美國帶來的經濟效益高達57億美元，幾乎相當於對每位美國民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。