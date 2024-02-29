調升大戰暫歇？壽險公司3月宣告利率 只有這家要調整

國內主要壽險公司3月宣告利率多數按兵不動，僅南山人壽一家計畫調整，保險同業預期，南山人壽明（1）日可能會宣布調高新台幣保單的宣告利率。

主要壽險公司宣告利率大戰暫畫休止符，據了解，包括國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、凱基人壽（前中國人壽）、台灣人壽、三商美邦（2867）、全球人壽、元大人壽、宏泰人壽、遠雄人壽（5859）與台新人壽，3月新台幣與美元保單的宣告利率均按兵不動。目前以全球人壽、遠雄人壽的美元保單4.05%為最高水準。

一家壽險業高層說，在銀行通路，有些喜愛投資保單的富人，相當在意保單的宣告利率水準，不排除接下來幾個月，有些同業會藉由拉高宣告利率來提振保單的銷售量。

回顧2024年1月，全球人壽、遠雄人壽大舉調升美元保單利率，最高利率達4.05%，為目前市場最高水準；到了2月，絕大多數的壽險公司未有進一步動作。除全球人壽與遠雄人壽外，元大人壽與台新人壽美元保單最高利率也有4%水準。

以11家主要壽險公司而言，目前近四成業者，美元保單最高利率突破4%大關。

2024年1月，全球人壽調升七張美元利變型保單10個基本點，美元保單宣告利率來到4.05%。遠雄人壽則將六張美元利變保單調升5個基本點至4.05%。台新人壽的美元利變保單的宣告利率調升5個基本點，最高來到4%。