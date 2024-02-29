這家銀行連三年被罰！資本加倍計提「恐壓抑配息」

國泰世華銀前蘭雅分行櫃員，涉及挪用61名客戶、金額共430萬元，金管會認為國泰世華銀未落實內控，宣布處800萬罰鍰並加計作業風險資本0.16倍，國泰世華銀資本適足率將降低0.11~0.15個百分點。

國泰世華銀2023年9月底普通股權益、第一類資本比率、及資本適足率各是11.07%、12.81%及14.94%，今裁罰案增加計提資本後，各將下降到10.96%、12.68%、及14.79%。若要回復到原先資本適足率水準，則得增資31億元。

國泰世華銀是從2021年起、連三年挨罰，加計今天的裁罰案，共計四案，合計已被要求計提作業風險資本0.68倍，吃掉了資本適足率，也恐壓抑上繳金控的配息空間。

銀行局副局長林志吉說，2021年國泰世華銀因ATM當機的整合系統異常缺失挨罰200萬元，計提資本是0.04倍，同年底是機房電力異常導致Costco卡交易異常，挨罰1200萬，計提資本0.24倍。

2023年底則因理專A錢案也是挨罰1200萬，計提0.24倍，合計三案是0.52倍，加計今懲處共0.68倍。

林志吉說，國泰世華銀行員涉挪用客戶資金此案，是因客戶發現存摺僅一筆提領，但登錄網銀查證確有兩筆，顯然被挪用，整案才爆發，金管會認為，國泰世華銀未落實執行磁條重建覆核機制、未落實執行代收稅款章戳保管及代收信用卡款作業程序，及未確實督導員工遵守行為準則，處800萬罰鍰。