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終止連二黑！1月壽險轉盈318億 後市盈虧看這兩大關鍵

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
受惠1月台幣貶值、及實現股票資本利得，2024年1月壽險業稅前盈餘318億元、終結連二黑，更一舉上探半年來高點，法人指出，匯率波動、及避險成本高低仍是影響壽險業2024年獲利優劣的兩大關鍵因素。（本報系資料庫）
受惠1月台幣貶值、及實現股票資本利得，2024年1月壽險業稅前盈餘318億元、終結連二黑，更一舉上探半年來高點，法人指出，匯率波動、及避險成本高低仍是影響壽險業2024年獲利優劣的兩大關鍵因素。（本報系資料庫）

2024年元月壽險獲利喜迎「開門紅」。受惠1月台幣貶值、及實現股票資本利得，2024年1月壽險業稅前盈餘318億元、終結連二黑，更一舉上探半年來高點，法人指出，匯率波動、及避險成本高低仍是影響壽險業2024年獲利優劣的兩大關鍵因素。

壽險業2024年1月國內外總投資（含外匯準備金淨變動）淨利益1156億元，較上月大增1.43倍，主因台幣貶值、且海外股市走揚，均有利壽險業評價利益回升，其中光國外投資淨利益「黑翻紅」為942億元。

法人指出，2月台股一度站上萬九，美國S&P500指數也偏強，加上2月台幣持續貶值，均有助提升壽險匯兌收益、及股票投資評價部位，其次，美國十年公債殖利率回升到4.2~4.3%，投資等級債殖利率也持續走升，也有利壽險業布建海外債部位。

即便股市續強、台幣續貶有助2月壽險業獲利，但市場預期美國降息時間點延後、台美利差遲未縮減，讓壽險業主要避險契約工具CS（換匯）一年期年化成本恐仍維持逾4%，仍將壓縮壽險業獲利空間。

2024年壽險業獲利仍有兩大潛在危機，一、匯率波動，尤其美國利率前景動盪，讓台幣對美元匯率震盪加劇，二、避險成本高昂，估上半年避險成本仍將維持1~1.5%，恐等美真正啟動降息才會降低。

金管會公布2024年1月保險業獲利、淨值和匯兌成本。

受惠1月美元對台幣貶值1.84%、及壽險業實現股票資本利得，推升1月整體壽險業稅前盈餘318億元，較上月、及去年同期虧損狀態，均「由黑翻紅」，也是近半年來單月高點。金管會官員說，1月壽險業轉盈，主因是台幣貶值及實現股票資本利得所致。

但1月壽險業淨值則較上月略減204億元，降到2兆2252億元，主因是債券殖利率走揚，出現部分評價減損讓淨值略減。

產險業也受惠股市偏強，財務投資利益大增，推升1月稅前盈餘29億元，月增1.07倍，也是近五個月單月新高。據數據顯示，1月產險業財務投資淨利14億元是上月5億元的2.8倍，承保淨利51億元則與上月相當。

合計產壽險業1月稅前盈餘347億元，擺脫上月、及去年同期虧損泥沼。

保險 台幣 壽險業 產險 金管會 降息

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