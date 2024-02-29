趕第2季美降息前 銀行推美元無上限定存3個月高利5.35%

美國聯準會（Fed）啟動降息時點可能延後，台中銀行（2812）3月起新推出「美利龍來」美元定存優利專案，起存金額最低1萬美元起，沒有最高金額限制，3個月期就有高利5.35%，6個月期享高利5.25%，民眾可依自身需求規劃資產配置方式。

今年1月Fed召開今年首場利率會議維持利率不動，且市場預期降息時程可能從3月延後到5月、6月之後，民眾如果想要利用年終獎金或紅包錢投資理財，再賺一波美元財，承作3個月或6個月期美元定存是相對安全的選擇。台中銀行「美利龍來」定存優利專案，專案期間自2024年3月1日起至3月29日止，民眾可透過網路及臨櫃兩種通路辦理，除了起存金額最低1萬美元起，更特別的是沒有設定承作金額上限，除了自然人客戶適用外，法人戶包括國際金融業務分行（OBU）的法人客戶也可以承作；惟境外法人戶僅限臨櫃申辦，不能線上承作。

台中銀指出，目前市場上推出的美元高利定存仍以1萬美元到5萬美元起存為主流，3個月期或6個月期優惠利率則約為5%，台中銀行表示，雖有部分銀行數位通路推出低門檻、超短天期的美元高利定存方案，惟民眾仍應多方比較各家銀行的方案內容，並留意承作門檻及專案限制。

台中銀並針對使用網路銀行/行動銀行APP辦理「美利龍來」專案優利定存的客戶，提供可同時參加「2024龍闖數位金融島」的贈獎行銷活動，透過完成任務累積點數，即可兌換翻牌次數，隨翻隨開獎，累積達指定點數，還可召喚神龍留言許願，加碼抽信用卡刷卡金。