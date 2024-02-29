快訊

饑餓加薩平民等待領取糧食 以軍開火釀至少104人死亡

趕第2季美降息前 銀行推美元無上限定存3個月高利5.35%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

美國聯準會（Fed）啟動降息時點可能延後，台中銀行（2812）3月起新推出「美利龍來」美元定存優利專案，起存金額最低1萬美元起，沒有最高金額限制，3個月期就有高利5.35%，6個月期享高利5.25%，民眾可依自身需求規劃資產配置方式。

今年1月Fed召開今年首場利率會議維持利率不動，且市場預期降息時程可能從3月延後到5月、6月之後，民眾如果想要利用年終獎金或紅包錢投資理財，再賺一波美元財，承作3個月或6個月期美元定存是相對安全的選擇。台中銀行「美利龍來」定存優利專案，專案期間自2024年3月1日起至3月29日止，民眾可透過網路及臨櫃兩種通路辦理，除了起存金額最低1萬美元起，更特別的是沒有設定承作金額上限，除了自然人客戶適用外，法人戶包括國際金融業務分行（OBU）的法人客戶也可以承作；惟境外法人戶僅限臨櫃申辦，不能線上承作。

台中銀指出，目前市場上推出的美元高利定存仍以1萬美元到5萬美元起存為主流，3個月期或6個月期優惠利率則約為5%，台中銀行表示，雖有部分銀行數位通路推出低門檻、超短天期的美元高利定存方案，惟民眾仍應多方比較各家銀行的方案內容，並留意承作門檻及專案限制。

台中銀並針對使用網路銀行/行動銀行APP辦理「美利龍來」專案優利定存的客戶，提供可同時參加「2024龍闖數位金融島」的贈獎行銷活動，透過完成任務累積點數，即可兌換翻牌次數，隨翻隨開獎，累積達指定點數，還可召喚神龍留言許願，加碼抽信用卡刷卡金。

台中銀行 定存

延伸閱讀

市場靜待美公布關鍵通膨數據 亞股漲多跌少

向「碳中和」目標邁進 證交所宣布成功購得國際碳權

看好陶瓷基板業績 同欣電新品專案2025年發酵

證交所宣布成功購得國際碳權 向「碳中和」目標邁進

相關新聞

國人瘋ETF！一年吸金逾1.5兆元 金管會祭六大措施整頓

國人瘋ETF，一年吸金逾1.5兆元，引金管會關注。為保障投資人權益並跟進國際監理趨勢，金管會宣布對ETF提三大面向、六大...

調升大戰暫歇？壽險公司3月宣告利率 只有這家要調整

國內主要壽險公司3月宣告利率多數按兵不動，僅南山人壽一家計畫調整，保險同業預期，南山人壽明（1）日可能會宣布調高新台幣保...

這家銀行連三年被罰！資本加倍計提「恐壓抑配息」

國泰世華銀前蘭雅分行櫃員，涉及挪用61名客戶、金額共430萬元，金管會認為國泰世華銀未落實內控，宣布處800萬罰鍰並加計...

苦日子看不到盡頭？1月壽險避險成本390億 飆史上新高

壽險業高昂避險成本看不到盡頭。據金管會統計，2024年1月單月壽險業避險成本390億元，改寫史上新高紀錄，避險成本愈墊愈...

終止連二黑！1月壽險轉盈318億 後市盈虧看這兩大關鍵

2024年元月壽險獲利喜迎「開門紅」。受惠1月台幣貶值、及實現股票資本利得，2024年1月壽險業稅前盈餘318億元、終結...

央行暢談「泰勒絲經濟學」 為美國帶來「這」驚人的經濟效益

中央銀行29日在臉書粉絲專頁上發布貼文，暢談「泰勒絲經濟學」為美國帶來的經濟效益高達57億美元，幾乎相當於對每位美國民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。